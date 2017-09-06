自由廣場》《林保華專欄》照顧弱勢 也讓資本家大展拳腳

行政院在宣佈稅制改革方案後，林全宣佈辭去閣揆職務，由傳聞已久的賴清德接任。林全選擇這個時機辭職，可說是最佳時機，不但廣受歡迎的稅改方案已經出爐，擾攘許久的年金改革方案也已在立法院通過，再來就是經濟建設的前瞻方案也已落幕。這涉及全民的三大改革與發展方案，可說是林全完成了階段性任務。

這次內閣大改組，說明蔡英文總統還是聽到外界的聲音。但也不必否定林全的工作。蔡總統接下的是馬英九八年的攤子，這個攤子的特點，是製造了藍綠的嚴重對立與社會的裂解，這點比陳水扁接手李登輝的國民黨政權更甚，而中國的介入也更甚，因此以「老藍男」來設置一個緩衝期有其必要。林全的問題不是他的新黨意識形態，否則他不會接下這個攤子，還願意推動損害黨國利益的改革。只是林全礙於面子等因素，缺乏對老藍男的監督。而林全與蔡英文同質性太高，雖然可以無芥蒂地合作，卻缺了互補關係；更因為他們的學者特質，處事過分謹小慎微，不能適應台灣這個大變動時代人民的需求。

賴清德的特點，除了有強烈的台灣主體意識，還有嫉惡如仇，更是他的執行力，尤其不屈服在民粹的壓力之下。民粹的盛行，會危及台灣社會與經濟的發展，這點也是英全政府的弱點。不過，即使面對民粹，賴清德做為全國閣揆，也必須放軟身段，耐心解釋；當然，這不是無限期地等待，為了大局，該做的就要做。也由於決策範圍是全國性的，因此必須更加謹慎。

做為基層出身又在南部工作的賴清德，應該更會為基層利益著想。但這個利益是根本利益。台灣需要轉型正義，實現合理的分配制度，然而分配制度的改革，基本上還是零和遊戲；為各階層民眾的長遠福祉著想，根本上還是要發展經濟，把餅做大，提高全民的收入水平。

民進黨一向為弱者發聲，是公平正義的化身，然而千萬不要淪為「左膠」。即使是共產主義理論大師的馬克思，在其名著《哥達綱領批判》中也承認，世界上沒有絕對的平等，不要「把社會主義描寫為主要是在分配問題上兜圈子」。

經濟發展主要靠資本家、企業家，否則怎麼會叫做「資本主義社會」？因此在照顧弱勢的時候，也必須思考如何能夠讓資本家在法律允許的範圍內大展拳腳，這樣才有利於台灣的經濟發展。而經濟的高度發展也必須排除狹隘的小農意識，顧及國家與人民長遠的利益，朝野上下要善於折衝協調，不要用個人與政黨及派系利益來看問題與處理問題，台灣不應該繼續內耗而讓中共得利了。

（作者林保華為資深時事評論員；http://blog.pixnet.net/LingFengComment）