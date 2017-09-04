自由廣場》北韓試爆氫彈vs.小英維持現狀

◎ 雲程

金正恩以密集核試與導彈試射，搞得國際社會雞飛狗跳。光這兩年飛彈試射，就有短程六次（十六發）、中程十七次（二十七發）、長程四次及潛射四次；六次核試，金正恩佔了四次—昨天更宣稱氫彈試爆成功，推測其已掌握微型核彈的技術。

北京長年偏袒北韓，是朝鮮問題最大障礙。川普為此嗆聲美國戰略耐心已盡，任何選項都在桌面上。

川普先將問題與美中貿易掛鉤—一月二十三日啟動自貿協定調查，意在削減中國搭順風車；四月川習會，決議改善美中經貿關係；七月十九日美中全面經濟對話反不歡而散；八月十五日川普調查中國在智慧財產權等方面是否損及美國利益…。

在地緣政治上，川普全面擠壓中國。除在東北亞連續進行美韓、美日演習外，在南海持續進行自由航行任務，包括一月三十日威爾伯號進入中建島海域；五月十日勞倫斯號駛入永暑礁海域；七月二日史塔森號駛進中建島海域；八月十日馬侃號進入美濟礁附近。九月一日美軍太平洋司令部更首次訂出在南海常態巡航時程，未來數月將在當地執行二至三次航行。

在陸上，三月六日在南韓部署薩德系統；八月二十一日宣布新的阿富汗政策：除現有一萬一千人，最終將增派四千名美軍。

不僅如此，北約成員法國，派西北風號兩棲攻擊艦和Courbet號護衛艦執行聖女貞德行動，與英皇家海軍一同，經印度洋、南海、台海、日本、澳洲等地，並於五月間與美日開展航母演習。英日間，除「物資勞務相互提供協定」外，英國首相梅伊八月三十日訪日，簽署包括反恐、網路安全等全面性合作、敲定日本自衛隊赴英演習、未來英國航母到印亞太的巡航演習；她還登上「出雲號」展示決心。

東北亞、南海、阿富汗加上中印邊界，是美國地緣學者斯皮克曼（Nicholas J. Spykman）與布里辛斯基所定義：海陸關鍵的弧形交界。北京當然要尋求突破，僅二○一七年解放軍機十二度、遼寧號二度穿越宮古水道…。但當外在緊繃時，台灣反要擔心蕭牆之禍：世大運開幕式學弟不敢擋學長已是警訊；學長在軍人節聲稱「當年反共的理由已經不存在」，有股勢力顯然要放手一搏。

台灣的維持現狀充其量只是「戰術」，此時該開始思考「戰略」了！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）