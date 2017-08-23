自由廣場》世大運的維安vs.政治

◎ 雲程

世大運開幕驚險中完成，維安令人憂心之外，政治後續更將迴盪不已。

此次反年改團體為一己之私，破壞台灣難得舉辦的大型國際賽事；不惜公然站在台灣人共同情感的對立面，將自己最後一丁點的正當性揮霍殆盡。「八百壯士」發表聲明急切割外，連國民黨員也不敢相挺。諷刺的是，他們自己砸自己，直接重創條件較為優渥而尚未審議的軍人年改。

反年改團體白臉、黑臉似有分工：事前嗆聲的幹部都「適時不在場」，事後繼續煽動將「沒完沒了」；在現場嗨到最後的另有其人，大家都異口同聲「不是我」。很湊巧的，由Ｃ開頭的國家代表隊被阻擋在先；李來希臉書即時以「尷尬」入場為題，貼出中國國旗手的孤單影像，很難不讓人質疑背後有紅影相隨。爆走如此，反年改團體未來恐將成為赤裸的反社會勢力。

立法院國防外交委員會上會期兩度邀請八大情治單位針對維安進行專案報告。事實證明：陳雲林來訪與太陽花學運時，痛毆學子的兇狠特勤不見了，維安警力面對退休軍警學長帶頭衝撞，竟轉為好言相勸的自家老弟。有這種內部漏洞，維安不可能落實！

所幸，大會表演節目，尤其是台灣島山海創始及原住民多樣文化的橋段，博得好評。即便運動員進場被阻擋中斷，也能在排除後改採罕見的即興式大進場；加上現場觀眾熱情相挺，終於撐起了場面。這些事情，在在證明台灣創意、應變、包容與熱情的文化力與社會力始終強勁，無懼政治力的惡形惡狀！

然而，政治後續仍值得觀察：幾枚「適時出現」的煙霧彈，除了成功地轉移並化解中國本來該面對舉世的指謫外，也掩護了次日柯文哲與國台辦交流局長黃文濤的會面。

柯文哲抄襲二○一三年〈習四點〉「兩岸同胞是一家人」之說，在二○一五年提出「兩岸一家親」，當然獲得北京歡迎。但北京隨後賞以上海行的冷臉，世大運震撼教育，最後又恩賜國台辦代表的見面機緣。天威難測，本來就是共產黨故意挫折對方的帝王術。未來，柯文哲能避開忐忑惶恐、報效皇恩的心理陷阱嗎？

世大運還有十多天，運動場內比賽緊張，場外維安與政治張力恐怕更是緊繃。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）