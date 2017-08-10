《自由廣場》171億宣傳「中國的台北」

◎ 邱炳進

八月五日，我曾參與測試台北世大運的選手進場活動，我們被分配當作香港的選手，從林口選手村坐遊覽車到敦化北路的台北體育場，我們隨著「中國香港」中英文的牌子，排隊等待入場。 有團員說：「怎麼會變成中國香港呢？」我說：「中國香港沒錯啊，一九九七年就變成中國香港了。」我再向他說：「可悲的是，台灣隊也化身為中國的台北隊呢！」不是嗎？正如國際法學者姜皇池所說「任何有基礎英文研讀能力與國際法知識的人，均可明確地判斷：Chinese Taipei 正確譯法應該是『中屬台北』或『中國的台北』」。

台灣製的商品暢銷全世界，世界各國的人也稱我們是台灣、台灣人，我們到海外留學，人家都稱我們是台灣來的留學生，我們居住的島，以前被稱為福爾摩沙，百年來則以台灣名聞世界。現在為了一個世大運，竟然被台北市政府改名為：「我們的島嶼—中國的台北」（Our Island-Chinese Taipei），還說「中國的台北又長又細」（Chinese Taipei is long and narrow），真是令人感慨！ 花了一百七十一億人民的納稅錢，非但沒有行銷到台灣，反而向世人宣告，我們的國家叫「中國的台北」，悲哀啊！

到上海大倡「兩岸一家親、兩岸生命共同體」，在自己主辦的世大運手冊裡，又介紹台灣是「中國的台北，又細又長島嶼」的市長，完全沒有進步理念、價值可言，這樣的市長，請問民進黨還要再禮讓他嗎？

（作者為兼職教師，台北市民）

奧會模式？

◎ 林清淵

世大運英文媒體手冊以「中華台北」稱呼台灣，介紹中華台北是一個又長又細的島。世大運發言人辯稱，世大運英、法文手冊，都須送國際大學體育總會（ＦＩＳＵ）檢視，以符合「奧會模式」規範。

奧會模式？二○○一年在台北市舉行的亞洲盃女子足球賽，馬英九轄下的警察用粗暴手段取締中華民國國旗，場內卻五星旗飄揚，馬英九辯稱這是依奧會模式。

二○○五年十一月，台北市協辦的亞洲花式滑冰錦標賽，有民眾攜國旗入場，為工作人員拒絕，事後，馬市府又把責任推給奧會模式。

一樣是二○○五年十一月，在小巨蛋舉行的亞洲青年柔道錦標賽，有觀眾暗藏國旗進場，當著馬市長的面揮舞國旗，立刻被奪下。這也是「奧會模式」。

然而，這些國民黨政府所謂的「奧會模式」，後來都被二○○八年高雄世運的「高雄模式」所打破，高雄歡迎觀眾攜帶任何的旗幟。

柯市府把「中華台北島」推給「奧會模式」，再次凸顯其識淺、無能與毫無開創性—或者，柯Ｐ在雙城論壇時答應中國甚麼條件？

（作者任職營造業，台中市民）