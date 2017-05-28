自由廣場》《李筱峰專欄》對吳敦義放心不放心？

◎ 李筱峰

二○一四年三月，我參加由彭明敏文教基金會舉辦的文化之旅去南部，參加的團員搭高鐵南下。我們購買團體票的團員先上車，集中坐滿半個車廂。大約在發車十分鐘前，看到一群人蜂擁而進入我們的車廂，定神一看，原來是副總統吳敦義及其隨行人員來到我們同一車廂。真是有緣！我抓住機會，站起來面對著進入車廂迎面而來的吳敦義打招呼：「副總統！」吳敦義可能以為他遇到粉絲了，對我伸出手，用他慣有的笑臉回應：「你們好！」我當然也禮貌地和他握手，但我同時不假思索地對他冒出一句話︰「副總統，你毋通忘記你是台灣人！」（這個句型我也曾對王金平當面嗆過）顯然吳敦義被我這句突如其來的話愣住了！他的笑臉頓然收斂許多，但見他以僅存的一絲微笑回應我：「放心啦！」我隨即回他：「你放心，但我不放心！」吳敦義的微笑全收斂了，轉身坐到他的座位，不發一語。我想，他轉身回座後或許心想：「這個刁民是誰？竟敢如此嗆我！」而我心裡也在想：「憑你長期的角色，還敢叫我放心？」

吳敦義是甚麼角色？回顧台灣歷史，自荷蘭時代以降的歷代外來政權統治下的台灣，都有這類的角色。歷代外來統治集團皆屬「少數統治」，除了「槍桿子出政權」之外，這些外來政權之所以能在台灣耀武揚威，順利統治，都因為有一群本地的奴才與投機政客效忠他們，幫他們「搬道具、跑龍套」，類似「恩庇—侍從」的關係。

歷史系出身的吳敦義，會不了解國民黨的歷史與本質嗎？但他不在乎長期的黨國一體，不在乎長期國庫通黨庫，不在乎二二八與白色恐怖的血腥屠殺，不在乎長期的威權專制，不在乎腐敗的黑金政治…。和以前日本殖民統治下那班「統治功勞者」一樣，當忠誠的侍從者，接受外來統治者的恩庇。在台灣辛酸血淚的民主運動史上，沒有吳敦義的位置；倒是在中國國民黨的「統治功勞簿」上，他絕對佔一席之地。

有人說，吳敦義會不會像李登輝那樣，在國民黨陣營中委屈隱忍，猶如耐心等待鸚鵡啼叫的德川家康，最後李登輝配合民主運動潮流，促成台灣的民主化。吳敦義也會這樣嗎？我看不出有這個跡象，看看他好不容易和那些「高級外省人」經過一番纏鬥，當選黨主席之後，旋即向北京送秋波，表示要尊重所謂「九二共識」，我們會放心他嗎？

不過我仍願寄予一絲希望，看看以前對同婚無知、保守，聽到同婚就「毛骨悚然」的他，經這次大法官釋憲後，開始轉而尊重同婚，「愛是平等」，可見他有可塑性。我期待他領導下的國民黨能開始落地生根，為民主台灣一起奮鬥！讓我們真正放心！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）