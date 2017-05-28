自由廣場》吳敦義有多少機會？

◎ 張旭成

吳敦義在黨魁選戰中高票勝出，從選票可以清楚看到深藍，親北京和主張統一的勢力並非國民黨主流。眾多本土藍黨員擔心國民黨新黨化，與台灣民意脫節，黨內親北京派系會摧毀國民黨。因而他們積極動員，投票支持吳敦義，期待他再造國民黨，把國民黨本土化，台灣優先，效忠台灣。

吳敦義的出身、能力和歷練，目前他是最有資格和適合引領國民黨起死回生、東山再起的政治人物。但他如何克服黨內外和中國對他的挑戰？他的第一步是促成黨內誠心和徹底反省與檢討，國民黨在二○一四和二○一六地方與全國性選舉為何大敗。

「民之所欲，長在我心」是基本的道理，如果一個政權不重視民意，只扈從北京，所推動的政策不符合人民的願望與利益，被推翻是很自然的事。吳主席必須撥亂反正、重起爐灶。把振興台灣經濟外包給中國，是馬英九全盤失敗的策略，吳必須創新，提出自己一套國際化經濟策略和政策，不是只依賴中國，而受北京控制。他亟需展現智慧和勇氣，放棄馬扈從中國、化獨漸統的目標，建立以台灣為主體性的理念，才可能挽救國民黨的泡沫化。

他的當務之急是形塑國民黨為愛台灣、效忠台灣，成為台灣忠誠的在野黨，認真監督目前執政黨。國民黨黨團在立法院毫無章法地抗爭，為反對而反對，提不出國民黨自己的政策政見，怎能獲得台灣人民的支持？「中國國民黨」是外來的政黨，馬英九和洪秀柱之流都想放棄台灣，讓北京併吞、統一台灣。如果吳想創新，應該考慮改名為「台灣國民黨」，把國民黨台灣化，把台灣主體化。

北京近日正在施壓吳敦義接受九二共識、兩岸同屬一中的理念，吳所領導的國民黨不可再延續一中法統，因為越來越多台灣人民認同台灣，不會支持以中國為祖國或宗主國的政黨。國民黨內部有派系仍忠於中國，希望與中國終極統一，如果他們反對吳的「新政」，他們可選擇去參加新黨，或回到北京、上海、福建居住。

台灣的中間選民，以及美國、日本和其他民主國家都樂見台灣成熟的民主與政黨政治，政黨公平競爭，在野的政黨認真監督政府，期待國民黨在吳敦義領導下，變成以台灣為主體的另一政黨，與民進黨和時代力量公平競爭，爭取台灣人民的支持。如此一來，北京會有強烈、負面的反應，但不可能再施展分而治之的策略，拉攏中國國民黨打擊民進黨。

（作者為前國安會副秘書長）