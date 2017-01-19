自由廣場》吳敦義在害郭台銘

◎ 陳文昌

先是郝龍斌表達支持鴻海郭台銘參選總統，曾任副總統的吳敦義加碼說，他百分之百支持郭台銘競選總統！前吳副總統在害郭董喔！因為郭台銘二○一四年五月八日說過，台灣最不能做的職位就是「總統」，「那是害人的位置，不要害我」。難道吳哥哭對郭董「別有用心」？

不過個人一悲一喜、樂觀其成。

悲的是：中國國民黨人才之缺乏，竟然到此地步！雖說郭董輾轉金援，是國民黨恩人，但不過幾千萬，就足以讓前吳副總統禮讓「無黨籍」的郭董嗎？黨內都沒咖了？這可是國家元首大位，不是台北市長。那老共要是也輾轉「借款」給國民黨幾億（美元也行），國民黨是不是就直接恭請習近平指定冊封台灣總統候選人呢？

喜的是：若前吳副總統勸進成功，郭董真的競選總統，照目前已知民調來看，蔡英文恐怕不是對手。加上郭董富可敵國，撥錢相助國民黨籍縣市長、立委候選人，絕對不是問題，何況他也在台灣選舉「實戰演練」過！如此一來，相信一定會產生「讓民進黨不敢鬆懈」、認真執政的效果。否則，看蔡英文那麼依賴一個扶不起的阿斗內閣，好構想都能搞成壞政策，真是氣死人！

樂觀其成的是：統獨搞了幾十年，還是「維持現狀」，年輕一代已經看不下去了！「郭總統」事業與家當十之八九在中國，共產黨要他往東，推測他應該不敢往西，那就讓二○二○年總統大選變成台灣的統獨公投，一舉解決歷史包袱，為子孫開創新局，落實「台灣的前途由台灣人民決定」！也不是壞事啊！（作者為太陽花學運參與者，新北市上班族）