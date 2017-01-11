自由廣場》吳敦義的眼淚 蔣經國的三不

◎ 邱炳進

前副總統吳敦義，日昨宣布參選國民黨主席，像以前一樣，他又哭了。這次因為想到蔣經國，所以他便悲從中來，淚流不止。

前副總統想到蔣經國就淚流滿面，如果是思及國民黨兩次敗選，最後全面失去政權，以致國民黨失去「正統」，向蔣經國表示懺悔，那還情有可原。但吳敦義之哭，顯然不是這樣。三個有意競選國民黨主席者，迄今尚未覺悟，國民黨失掉政權的原由，就是國民黨自連戰當黨主席以降，競相向共產黨靠攏，甚至聯共制台，根本就是違反蔣經國「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」原則。現今的國民黨，就是因為違反蔣經國的三不原則，才遭台灣多數民意反撲 ，淪落至今天全面在野的下場！

今天三位有意爭取國民黨黨主席者，仍然把國民黨的前途、翻身的機會，押注在共產黨身上，而非台灣多數民意的向背。國民黨不是不知道今天台灣多數民意的趨向，然而在國民黨員特殊結構上，欲當選黨主席，也只得向黃復興、愛國同心會的價值靠攏，就連吳敦義也一樣，此時還在白賊說：「確實有一中各表的存在」。

不管是郝、吳、柱誰當選，國民黨的路線不改，不貼近台灣真正的民意，還在視共產黨為國民黨振衰起敝的救星，國民黨欲在台灣翻身，的確不樂觀！

（作者現任教職，台北市民）

低俗！做作！

◎ 李毅清

前副總統吳敦義召開記者會，宣布參選國民黨黨主席，會中他提到蔣經國對他的提拔，不禁哽咽。

看了報導，不禁聯想政治人物的愛哭排行榜，毫無疑問馬吳可列一、二名，也絕對是全球領袖之冠，無人能出其右。兩人是前任正副總統都這麼愛哭，難怪國家會被哭衰而無法長進，使得人民跟著受累。說政治人物的哭呈現真情流露是好聽的話，其實十之八九在作秀，尤其參選期間的哭，根本就是要博取同情票而已。

說到蔣經國的提拔，李前總統所受的恩澤，絕對大於前吳副總統，但李前總統有動輒哽咽嗎？國人並不會因李前總統沒掉淚而責其忘恩，也不會因前吳副總統的哽咽而誇其感恩。因為，做為國家領導人必須剛毅果決，即使有眼淚也不輕彈，那才是勇者的表現。

前吳副總統的眼淚，如果是因其任內把台灣治理成一個偉大國家喜極而泣，我們會給予掌聲；若是因沒能把國家帶上富強康莊之境，沒能讓人民安居樂業而哽咽致歉，我們會給予原諒；只可惜落淚是為競選黨主席，其價值顯得低俗，而讓人覺得做作了。

（作者為退休教師，台東縣民）