《自由廣場》軍公教談年金改革

忍心看年輕人負擔越來越重？

◎ 陳青田

受少子化衝擊，國中小校數、規模逐年減少，「超級大校」已不復見。北市老松國小早期有一．一萬多名小學生，曾是全球最多人的國小，如今只剩五百人；新北市秀朗國小學生曾達一．二萬多人，如今也剩三千多人。

一向標榜愛國愛民的軍公教，未來的年金是由這些小朋友來給付，您要年輕人一邊給付年金，又要他們出言和順，可能嗎？當年八百壯士戍守四行倉庫，是連命都不要，現在退休軍公教人員要尊嚴、又要年金，這如何使年輕人心服口服？

民主社會爭取自身權益應被尊重，但「夜宿圍城─年改決戰在即！抗議違憲亂政！」的口號似乎太嚴重，希望退休軍公教人員能休戚與共，共體時艱，當退休的人越來越多，年輕人卻越來越少，負擔也越來越重，你們還忍心反對年金改革嗎？

（作者為陸軍中校退役，稻江管理學院助理教授）

選票‧觀感‧下一代的未來

◎ 邱世長

中國國民黨身為最大在野黨，理當基於政黨的理念與看法，提出國民黨版年金改革的版本，不提出黨版，像話嗎？

人若不說話，的確就不會「說錯話」；人若不參與考試，的確就沒有「落榜」的問題！但另一方面，你若不表達意見，來日再來「事後諸葛亮」高談闊論，誰會信你？

外界所期待的，是透過年改資訊公開與各版本的競合關係，找出對國家、對各利益關係人較好的方案，這雖不是「最好結局」，但至少是「較好的結局」。

我們還必須思索：到底，我們是要「立竿見影」的改革？讓年金破產的時間可以預測，還是要「循序漸進」，以「時間換取空間」？這涉及兩種可能，其一是可能會等到國際經濟復甦，減少國內因年金改革的衝突與分裂；其二是也可能台灣年金撐不到國際經濟復甦，每況愈下，最後步向希臘後塵！

對於這場年金改革大戰，年金的各利益關係人、立委諸公及財經專家們，大家可得深思熟慮！除了要顧及「選票」，也要顧及「觀感」，更要考慮台灣下一代的「未來」啊！

（作者為教師，新北市民）

國民黨的鬼邏輯

◎ 林志翰

眼見年金改革的各家版本討論付委修法在即，社會質疑國民黨年改主張為何的聲浪高張，國民黨主席洪秀柱冠冕堂皇地說著，國民黨不該拿出年改版本，民進黨完全執政、完全負責。

國民黨立委諸公畢竟是民意代表出身，知道洪秀柱的神邏輯只能凝聚深藍選票，無法接受大多數民意的檢驗，只好在幾天前提出相對民進黨團版本和緩的年改版本，既要博取改革美名，又不想得罪軍公教。

國民黨年改小組召集人、黨團首席副書記長林為洲，更是向軍公教表達歉意，認為改革無可迴避，呼籲大家一起共體時艱。話說得很漂亮，沒幾天國民黨立院黨團又因為部分軍公教團體反彈，決議不提黨版方案，聲稱不跳入不公義改革的陷阱中。

國民黨的神邏輯，讓人看見這個政黨的無能，筆者以在職軍公教的觀點提出下列改革主張。

十八趴的部分，無論是分六年或兩年調降歸零，筆者認為應保障領有十八趴資格老師領取的年限。也就是說，所有符合退撫舊制資格的老師，均可在退休後領取六年或兩年的十八趴利息，不應隨著搶退與否而遭到剝奪。但是，已退休老師領取十八趴的日子若早已超過最後定案的六年或兩年，則不可依附在落日條款中繼續領取。

同樣地，所得替代率要分十五年從七十五趴調降到六十趴，那麼所有的老師都應一體適用，逐年調降，不因退休早晚而改變。已退休老師退休超過十五年，所得替代率應立即調降至六十趴，怎能依附在每年降一趴的落日條款中呢？

但是，這些減少領取的退休金應全數挹注在退撫基金上，不但能健全基金的財源穩定，更還給已退休老師最想要的「尊嚴」。過去退休老師少繳、多領，造成軍公教世代對立的問題均能畢其功於一役，何樂而不為？

（作者為數學老師，台南市民）