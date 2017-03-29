香港作為中華人民共和國的特別行政區是一九九七年以後的事。許諾一國兩制，以特首治理香港，近二十年，從官派到所謂「普選」的選舉人團制度，不脫中國欽定。兩制是虛，一國為實。

林鄭月娥與曾俊華的民意支持度是一比二；但以二比一票數出線。反映的正是中國要什麼人統治你，就是什麼人出線。民主制到了近代中國，就走了樣。

被大清租借給英國，經歷了中國從大清帝國、中華民國到中華人民共和國的變遷更易，從帝制到右翼獨裁、左翼獨裁，對照的是英國殖民期間的近代法治。雖無民主但自由度高，東方珍珠的榮景在「回歸」以後，不復璀璨光亮。

中國自詡為生母，迫於強權也因於私利，將香港租借予養母英國。以民族主義情結索回香港的中國，骨子裡其實懷恨香港人被迫投他國懷抱的差異發展。以新中國自稱的中華人民共和國發了、富了、強了，對回歸的香港硬是要強壓迫使低頭。

看一國兩制的實際樣子，嘴裡說的與實際作為，言行不一的弔詭名實論顯露無遺。中國欽點林鄭月娥治你香港，管你什麼香港人要不要她。有中國特色的社會主義，有中國特色的民主，是中國辭典的特殊定義，與普世是不一樣的。

香港的九七後經歷就像台灣一九四五年之後的經歷，祖國的迷惘和迷障成為惡夢。被日本殖民的台灣，被英國殖民的香港，雖割讓與租借不同，但被殖民則一樣。日本和英國都是近代化早的法治國家，更形成與中國治理的反差，加上主體國民意識形成近代國家的願望，分離獨立成為一種選擇。

認識中國才了解中國，被中國治理才更想擺脫所謂「祖國」的迷惘與迷障。台灣人民曾在迷惘、迷障中歡迎國民黨中國，卻在二二八事件的惡夢中覺醒，追尋建構一個民主、自由的國家。香港人的九七夢碎，覺悟到民主、自由無法期待共產黨中國施捨。國家應該是一個自由人共同體的國家。台灣人民已經歷半世紀以上的奮鬥；香港人的自我追尋正在開始。（作者李敏勇，詩人）