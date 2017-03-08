大學最重要的是：大學精神。

人類文明的開展在於知識份子、文化人不斷探索、追尋生命的意義，在人與社會、人與自然開拓進步面向。大學精神奠基於獨立與自由。

大學不應只是職業學校，更不應是學店。大學不是社會的避難所，更不應是權力的庇護中心。獨立的大學引領社會、引領國家，是智慧的燈塔，是進步的指針。

但在台灣，我們的大學幾乎成為職業學校，甚至成為學店。重文憑的社會，許多職業學校從五專、三專而技術學院、科技大學。學歷虛浮化就是為了「大學」這頂帽子。

回想戰後初期，從日治時代學制商業學校、工業學校、農業學校畢業，在各相關職業領域成為台灣各面向事業中堅的景況，對照後來逐漸改變到仿大學的現在，有許多既無學又無術畢業生在就業後還須被加強改造，看出士大夫腐氣沉重的弊病。

從黨政軍特相關權貴被特許開辦私校，再到一般性開放設校，特權已非特權。大學院校林立，少子化困境，學校學店化，不只在私立也在公立。文憑濫竽充數，碩博生滿街跑。大學不像大學、有學歷無學力，教育病徵敗露無遺。

為了增加學生人數，大學成為學店。為了吸收中國學生，竟與中國當局簽訂屈辱文件，矮化自己校格、國格，從世新而清華，私立大學、國立大學傳出已有半數以上簽下賣身契，斯文掃地、士之無恥竟成為台灣的大學現象，反映了台灣國家認同嚴重問題性。

這既是政治問題，更是文化問題。

沒有大學精神的大學，在台灣到處都是，教育成為文憑形式主義的製造場。這不只是教育的危機，也是國家的危機。

面對中國的進逼，習慣於自我矮化的心態如不革除，如何能重建台灣這個被中國國民黨綁架，在二個中國或一個中國的新興而未完全形成國家？（作者李敏勇，詩人）