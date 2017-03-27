鏗鏘集》我們以前都很辛苦！

台灣之行，浮光掠影，聽到一些話，也看到一些事，不免有所感。

也許是偶然，機場進關時，持中國證件的「非國民」旅客雖然仍不少，但已經沒有兩年多前那次看到的野性嘶喊喧囂，插隊流竄，不知道是中國人也朝「文明化」進步，或馬朝下台，讓他們體會到台灣「並非中國的一部分」。

一個運將聲稱，因為民進黨政府的政策對中國「不友好」，中國遊客減少，這種制式反應是不知死活的國民黨論調。人家要搶你房子的所有權，你還要「友好」地拱手奉上；一個政府可以任意決定你的旅遊，這算什麼「人民政府」？

老朋友敘舊，雖未明言反對年金改革，卻丟下一句「當年公教人員生活很辛苦」，他忘了這不是賠償或補償當年「辛苦」的問題，而是因應當前國家財政負擔與公平的問題。當年何止公教人員辛苦，其他行業都很辛苦，我進新聞界第一個工作，待遇就比照公教人員。

當年國民黨「徵召」台灣人入黨，常見稱許其人「有正義感」，也即「見義勇為」，有破除不公不義之心，現在國民黨的退休公教人員卻死抱超高的不合理退休待遇，而年輕國民黨棍還有臉指控要求改革不公不義者是製造仇恨與對立！

中國要台灣接受主權歸它所有，王金平說任何台灣政治領袖都不可能接受，馬英九卻一味奉承中國意旨，並鬥爭幫他騙取大位的王金平。在台北與老友見面，第一句話竟不是問候，而是「那隻馬已經被起訴了！」

有人憑空設定目標，當作批判小英政府的標準，然後得出「與馬政府有什麼不同」的唱衰論。不要被這種論調唬了：不同的國家定位與改革決心，已呈現不一樣的台灣！（作者王景弘，資深新聞工作者）