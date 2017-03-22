鏗鏘集》地域活化交通視野

機捷通車的效應，再度呈顯鐵道交通的重要性。系統化發展應該是活化地域的交通視野。政府也已開展多項鐵道交通政策。

高鐵、台鐵、城市捷運（或包括機捷）是台灣現已形成的鐵道交通系統。但系統上仍止於平行。高鐵和台鐵（除台北、南港、板橋三站）並非真正的系統化，高鐵與台鐵站距大，確實阻礙了系統性發展。

在高雄之外，台中是最先注意到發展鐵道交通系統的首都外城市。特別為應運縣市合併而形成的大台中市，以「山手線」概念構想的路網連結，描繪了新的地域交通形貌，顯示台灣地方政府的新交通視野，值得期待、鼓勵。

從公路主義發展到鐵道主義，考量到台鐵沉疴的活化、再生、振興，不只是救濟方案，也是交通視野的突破。西岸從北到南，台灣的縱貫在各地域具有樞紐條件；東岸的花東軸線也是。

從北到南，是否可以從五大都市台鐵的縱貫樞紐，形成地域鐵道交通路網，在台北、台中、高雄已發展的捷運系統擴大形成不同地域的鐵道圈？這不只是交通發展的突破，也是台鐵再生的一種。

譬如：在北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏，五個不同地域生活圈，除已成中心的台北，新竹、台中、台南、高雄也成為中心。以現有台鐵車站為中心點，將車站及腹地構築為兼具辦公、購物中心、旅館的綜合商業設施，並發展包括捷運、地面電車的鐵道路網，徹底改變地域人口依賴摩托車、自用車的自力救濟現象，並活化舊都心。

台灣的交通建設必須有結構性的改變。這不只是物流，人流的處理問題，也影響到台灣的社會構造。交通問題造成的國民自力救濟與疏離化也將獲得改善。

台鐵困於睡夢中巨獸的沉重，仍見員工只執著於堅持是公務人員的利己主義，反對公司化，未免太過短視。以台鐵的五大樞紐站腹地發展出五個新公司，納入民間資金、募股上市，讓國民也參與。台灣要有許多新視野，這也是一個面向。

地域活化，要從改善交通做起，地域鐵道交通是一個新局面。拯救台鐵，要有新思考、新方向，地域活化才能共榮。地小人稠的台灣，從公路主義轉向鐵道主義的平衡，是一種必要的選擇！（作者李敏勇，詩人）