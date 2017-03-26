自由廣場》邱太三的傳統與少子化

◎ 曾文星

法務部部長邱太三在憲法法庭上，屢次拿「傳統」作為抵禦同婚的武器，因此在網路上被封為「妣考邱」。部長出發點或許基於守舊，但就結果論來說，卻是徹底的「好心做壞事」︱︱因為這些「傳統」，這是我們異性戀害怕走入婚姻、不敢生小孩的主要顧忌。

「傳宗接代」這頂大帽子，扣在每個家庭的兒子頭上，父母總是將「抱金孫」視為自己這一生最重要的「成果發表」。所以兒子成年後，屢屢被逼著成家立業；這也是有些家庭無法接受自己孩子性向的主因。這種大環境對女性更加嚴苛，因為有「子宮」這個器官，女性的傳統價值就只有「生孩子」！如果女性有能力自給自足，為何要走入被壓得喘不過氣的「傳統」牢籠？

「妳們不願意生小孩是自私」！面對來自「傳統」的指控，回應反而是：「因為我們不自私，才選擇不生」。生小孩不是捱過難受的懷胎十月就好，妳讓孩子呱呱落地在什麼生活環境下？更別說薪資倒退十六年，迫使大部分夫妻都必須出門工作，隔代教養在老一輩眼中或許也是個傳統，但是「孩子的成長只有一次」，錯過了，父母與孩子的親情就疏離了，萬一又與長輩的教養方式不同調，最終是苦了無所適從的孩子們。所以，如果你們對環境污染漠不關心、對低薪過勞習以為常、甚至是認同性別刻板印象的一份子，在你們自詡維護傳宗接代傳統時，其實正在做少子化的推手而不自覺。

讓活著的人幸福快樂，才是最真實的！至於百年身後事，有鑑於現在殯葬事業的蓬勃發展，從牌位到捧斗都會有人幫你打理好，保證能讓你安心入厝。

（作者為法務顧問）