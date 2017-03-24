《自由廣場》司法勿成生技產業殺手

◎ 陳逸南

「浩鼎案」發生迄今已有一年，昨天法院審理時，檢方態度轉趨強硬，變更起訴法條，令人震驚。被告翁啟惠發表聲明指出，期盼透過法院審理流程證明清白，也讓政府、社會了解技術移轉，鼓勵產學合作，讓高科技、生技產業順利發展。

二○一二年「宇昌案」的發生，曾對台灣生技產業的發展，帶來重大的打擊，後來發現「宇昌案」是冤錯假案。目前發生的「浩鼎案」如果又是「冤錯假案」一樁，將阻礙生技方面科技成果之移轉與商品化，那就更可怕了。

我們了解科技成果及其智財權並非科技工作者、政府與社會資助科研活動之最終目的，科研活動所產生的科技成果及其智財權只有被利用，實際上將化為市場所需的產品或服務，才能真正達到福國利民的根本目的。目前普遍存在科研成果及其智財權利用率低下的問題，未能發揮推動經濟發展的應有功能，亟需解決，尤其是法律方面。

本來科學技術基本法的制定，係作為帶動科技產業發展的「火頭車」，發揮往前的拉力，加速科研成果的市場化。當前正值發展生技產業，可增進國民福祉，卻遭到「司法之惡」的負面力量，令人憂心，在司法改革之際，也要正視此項議題；唯有司法正義的實踐，生技產業才有發展的機會。

（作者為台灣北社理事）