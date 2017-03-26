自由廣場》合理懷疑未必合理

◎ 吳景欽

客委會主委於外出購物時遭臨檢，引發警察國家之議論。而在現行法律規範不明情況下，臨檢所依據的到底是客觀事實，還是主觀感受，或許可從美國的Terry案判決，看出一些許端倪。

一九六八年，美國聯邦最高法院針對一起警察盤查案件的適法性進行審理。此案源於警官McFadden在例行性巡邏中發現，Terry和Chilton一直來回並觀察某家商店，就以當警察多年的經驗，認為應是要偷竊或強盜，故對兩人進行盤查，並搜到非法槍械，嫌犯也因此被起訴與定罪。但Terry卻以盤查違反憲法增修條文第四條，向聯邦最高法院提起上訴。

而依美國憲法增修條文第四條，必須有相當理由（probable cause）、且要有法院所簽署的令狀，才可對人民進行逮捕或搜索。至於無令狀之例外，必是基於急迫性，如現行犯或緊急逮捕與搜索等。依此而論，警察以自我執法經驗來判斷犯罪即將發生，確實很難說是有相當理由，以致可成為無令狀搜查之例外。

惟聯邦最高法院仍以八比一的多數決，承認此等盤查的合憲性。而由首席法官Warren所主筆的多數意見指出，憲法增修條文第四條的要件並非絕對，於警察合理懷疑（reasonable suspicion）犯罪即將發生時，基於保護自己及公眾安全，就可對人民進行短暫的詢問與搜查（stop and frisk）。

但因這種暫時性的盤查，發動門檻低，又無須法院令狀，如何防止濫權，就會產生疑問。故判決就強調，所謂合理懷疑，必須要有特定事實為依歸，如Terry案的警官並非單憑直覺，而是觀察到嫌犯來回同一路線超過二十次，並依據自己的執法經驗，可因此推論有高度犯罪可能。另即便允許警察進行盤查，但此時於相對人的搜查，也只能是基於保護警察自身安全的外表碰觸，明顯比有令狀的搜索範圍小得多。

惟就算法院對盤查設下限制，卻因合理懷疑的空洞性，問題仍未解決。尤其從美國黑人、中南美洲移民被臨檢的人數，竟為白人三倍以上，以及在九一一攻擊以後，穆斯林教徒動輒被貼上恐怖主義的標籤，導致易成為警察顧慮對象下，就不得不讓人思考，所謂合理懷疑，所依憑者，恐是刻板印象遠多於客觀事證。於台灣來說，又何嘗不是如此。

（作者為真理大學法律系副教授兼系所主任）