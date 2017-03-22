自由廣場》新加坡司長級平均年齡40-45歲

◎ 林南興

日前有讀者投書提到在台灣的大學中，年輕教授比例偏低，事實上不只是在大學中，在公務人員系統中，年輕主管的比例也非常低。

筆者因工作關係，曾與新加坡政府部門主管聯繫過，得知新加坡司長級的平均年齡約是四十至四十五歲之間，甚至許多派駐國外的大使還不到四十五歲。許多歐美國家外交官也常是二、三十歲就獨當一面。

相較之下，台灣公部門的主管與大使們的年齡，通常都是近五十歲或更年長。當國外官員通常都是在公務員體系的菁英學校就讀進修直升，或是從商界、學界帶著相關資歷被延攬進入公務員體系時，台灣的公務員體系看起來卻是年資超越一切。

如果這代表政府重視過往工作經驗與資歷也就算了，但事實上在公務人員考試中，不論是外交官、司法人員或是其他專業人員，所有先前的生活歷練與工作經驗都不會加分。朋友就曾抱怨即使他有多年企業界的工作資歷，以及曾在中南美洲居住多年，除了外語，對當地民情認識頗深，但在參加外交特考時，卻沒有任何加分，還是必須與沒有相關資歷、生活經驗的大學生們一起競爭。

也許這是一種所謂的公平機制，讓更多人可以進入公務員體系。但是這樣的體制加上注重背誦的考試方式，只是讓許多善於死背，或是家中經濟狀況可以讓他們天天年年準備考試的人更容易進入公務系統。

政府應改革相關考試晉升方式，否則年輕人既無法在公務員體系中快速出頭，有經驗資歷的人也無法為國所用。

（作者為譯者、台南市民）