自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪

◎ 黃雪

看到「八百壯士」的新聞，做為小學退休老師，有話要說，不吐不快。

師範畢業開始教書時，一個月薪水才不到三百塊台幣。記得很清楚，那時候荔枝很貴，一斤要一百多塊錢，也就是說，我一個月的薪水若買兩斤荔枝，就全沒了。家母很愛吃荔枝，我雖然有心孝順，也無力多買，買個幾顆回家孝敬老人家，她總是小心翼翼的把皮剝開，去掉籽，就著荔枝內緣一層薄膜，小口小口慢慢品嚐。民國四十六年結婚時，犒賞自己的新婚禮物就是去買了兩雙「玻璃絲襪」，現在偶爾提起，女兒還當我在「講古」。

先生也是公務員，兩份薪水養三個小孩還是很拮据。老大老二到現在都還記得，小時候擔心家裡沒錢。老三沒這記憶，她倒很愛提，以前所謂打牙祭，就是久久到巷子口小攤吃陽春麵，而且會從家裡自己帶蛋去，請老闆下在麵裡。小女兒覺得好笑，她哪知我們做父母的一片苦心：想讓小孩體驗在外面吃，又捨不得，只好這樣加菜。

隨著時間，公教人員薪水逐步調漲，退休時，小孩都已工作、成家。我一個月有三萬多塊退休金，先生從林務局退休後也是，兩個人生活綽綽有餘，所以小孩不僅不用養我們兩個人，還可以不時請下一輩上館子，跟孩子小時候清苦的生活環境簡直是天壤之別。我感到非常知足。

看到現在年輕人（包括自己孫子）大學畢業，還領不到三萬元，真替他們心疼。我由衷贊成年金改革，即使我的月退俸會減少，但真的要為我們下一代著想啊！

上次連方瑀女士金婚在東方文華酒店，一個晚上就花幾百萬，多少現在的年輕人忙一輩子恐怕也賺不到，心裡很氣，就在想，應該要砍連戰的退休金。沒想到現在幾個每月領十餘萬的退將發起什麼「八百壯士」，竟然好意思在那邊鬧！這種貪婪的嘴臉令人噁心！

兢兢業業教一輩子書，學生們在各行各業各有所成，我敢說我對台灣的貢獻不比這些沒打過仗的退將差，政府給公教人員的退休金已經太豐厚了，這些人怎麼這麼不知足！

我誠懇的呼籲小英總統，對這些人真的不用太客氣，該砍就砍，為了台灣的下一代，請拿出魄力！（作者為退休小學老師）