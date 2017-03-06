自由廣場》中興大學這一堂公民課

◎ 賴彥丞

二二八事件適逢七十週年，部分大學裡的蔣介石銅像，再次遭到抗議學生潑漆，甚至用砂輪機破壞，如此往往造成校方與學生對立，輔大甚至讓大批象徵國家機器的警察進入校園對付學生。由此看來，在「天然獨」世代追求轉型正義的過程中，蔣銅像已然成為校園裡最刺眼的建築，銅像的存廢，近期在一些校園中也掀起討論。

許多大學長年為了蔣銅像去留爭執不休，實際上，筆者建議，有任何爭議銅像的學校，可以參考最近拆除校內蔣銅像的中興大學做法，先辦公聽會討論，最後以全校師生一人一票決定其存廢。如此不僅能化解爭端，更讓學生上了一堂非常充實的公民課，極富教育意義。

最後，在決定銅像去留的關鍵時刻，我們都該捫心自問：一個充滿威權圖騰與血腥歷史的銅像，真的還應該留在以培養學生成為現代公民的教育場所內嗎？

（作者就讀中興大學電機系）

銅像的天職

◎ 王國論

矗立在街頭或校園的銅像，最近格外醒目，噴漆只是小事，動輒斧鋮加身，「暴民」將對本尊的憤怒，全加在它身上。

客氣的，給它一個書包一頂帽子，它可去上學，學點禮義廉恥；亦可給它一根扁擔，兩個糞桶，讓它在街頭挑屎，儼然成為cosplay的當紅炸子雞。

這是銅像的宿命，其實早年它就已經肩負重任，一面扮威權的替身，一面承受風吹雨淋，作為小鳥拉屎方便的歇腳處。我還看到一對松鼠情侶，竟然就在它的肩上公然做愛。

但解嚴後，嚴肅的客題來了，本尊自己曝屍慈湖，銅像雙腳走不了、逃不掉，還好是銅鑄鐵身，否則身為威權的斷後者，定然挨揍。

與銅像本尊的同路人，仍然將學生、民權人士看成「暴民」，像是同感銅像的委屈，站在同一陣線，但其實根本是拿銅像的委屈來作秀，說到底，仍然不顧銅像死活。

真正關心此威權的圖騰，怎會始終將其棄置街頭、校園一角？早年不為其洗臉清屎亦罷，現在竟拿它來替威權承受鞭屍贖罪。

比起退將們紛紛抱老共大腿，在這「道義放兩旁，利字擺中間」的年代，銅像是更有品格的，暴民幹嘛為難它？

但看現今執政者顢頇的處理方式，「暴民」忍無可忍下，也許有一天會爬上梯子，將銅像當成岳武廟前那幾尊撒起尿來，看來銅像亦只有默然接下。

（作者為律師，高雄市民）