自由廣場》蔣介石歷史重演鄭成功

◎ 林瑤棋

台灣近三十年來，每到二二八，老蔣被嗆的新聞看不完、聽不完，去蔣介石神格化、中正紀念堂轉型、蔣介石銅像拆除、銅像潑油漆、慈湖撤兵、中正校改名…等，嗆聲四起，搞得整個社會人心惶惶，過了二二八，一切又恢復平靜。

筆者趁嗆聲剛過去，想表示一些個人看法；我要請問大家，幾十年大家恨怒的嗆蔣，您有看到蔣介石被嗆掉了嗎？告訴各位，我所看到的是蔣介石越嗆越神，不相信，只要您到台灣各角落繞一圈，必然會發現供奉蔣介石的廟一家又一家興建（包括主祀或陪祀），中華禪師、中正尊王、蔣府王爺、蔣公大帝…我也記不完有多少種蔣介石神尊，而且這些廟的主持不一定是外省人或大陳人，也有不少是台灣人。

更不可思議的是，日本愛知縣額田郡幸田町也有一座中正神社，日本人也膜拜中正神尊，令人不得不相信蔣介石確已成為神。

過去，很多歷史學家都說：「歷史不會重演。」我說，歷史是會重演的，蔣介石就是鄭成功歷史重演的最典型例子。

三百多年前，鄭氏帶領二、三萬軍民逃難來到台灣，建立東寧王朝，他以軍事化方式統治台灣（類似老蔣的戒嚴），殺戮無數正港台灣人（平埔族，當時台灣很少漢人），他不僅殺戮安平附近的西拉雅族，連遠在中部的幾個平埔族也被殺得幾近滅絕。蔣氏手下的陳儀、彭孟緝、柯遠芬，不就是當年鄭氏手下劉國軒、林鳳、陳永華…嗎？

鄭成功這種的殺人魔王行為，反而今天的台灣，到處有鄭成功廟，他更被台灣人尊奉為開台聖王，三百年來一直香火鼎盛，反而中國大陸，一座鄭成功廟都沒有。

猜想，一百年二百年後的台灣，我們的子孫或許可以看到，台灣到處都有蔣介石廟，那時候的蔣介石可能被台灣人尊奉為「反共聖王」，香火之鼎盛可以媲美「開台聖王」。

總之，大家在嗆蔣介石，但有哪個人敢把蔣介石廟拆除嗎？有哪個人敢把蔣介石神尊燒掉嗎？我相信沒有人敢，所以蔣介石的「豐功偉蹟」將像鄭成功一樣，永遠存在台灣人的民間信仰中。（作者為醫師）