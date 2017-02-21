《自由廣場》「政策」與「原則」之爭

◎ 彭明敏

美國新總統終於與中國習近平通電話了。如容易想像得到的，習主動提了「一中原則」。川普則答以繼續信守「一中政策」。

「原則」與「政策」，差違大矣。

依中國，「一中」乃中心教條，主觀哲理，近於信仰，是金域湯地，不得碰之，如敢冒犯，則以「不惜一戰」威嚇之。

依美國，「政策」具有彈性，基於本身利益和理念，依情勢的變遷，隨時調節變更，合縱連橫，東串西串，沒有永久不變的「政策」。

台灣若是爭氣，原可以在美國外交政策上，與中共並肩，奈國民黨政府依其「憲法」狂言其領土包括中國大陸西藏蒙古，多數國家怕被視為此狂妄背書，唯恐避之不及，遑論「承認」。

戰前日本天皇，萬世一系，絕對神聖，已入「神格」，其高遠非「原則」之流能及其項背，數百萬日本軍民，為其而死。然二顆原子彈，一瞬之間，「神格」粉碎，「神」變成「人」，日本民主化，於此開始。

什麼「核心利益」，什麼「固有而神聖領土」，其無常一如個人生命一般，不必太認真聽之。

「一中原則」，既然將台灣視為無人荒島，謂「台灣為中國的一部分」，台灣居民為什麼不提出自己的「台灣原則」，主張「台灣不屬於中國，住民有權自決」，「原則」對「原則」，沒有上下，堅持台灣人民的尊嚴和生存所在。（作者為前總統府資政）