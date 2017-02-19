自由廣場》邀請熱比婭訪台風波

◎ 楊月清

維吾爾精神領袖熱比婭女士訪台的新聞近日熱鬧得沸沸揚揚﹗

網上有人找出我多年前批馬的拙文，來質疑我們夫婦，為何今日不以同樣標準批評蔡政府，反而在上周應世維大會之邀赴日時，在熱比婭女士面前發表了不建議她此時訪台的言論，質疑我們前後不一，對馬＼蔡兩位總統的標準也前後不同！

當年全民批馬，是因為他阻擋達賴尊者來台，無他，只是為了討好北京，這是全民的共識，無從爭辯！

但是今日的環境不同，熱比婭女士是美國國會的客人，她更要考量美國的觀感，

若北京因她訪台而生事，向美抗議，有可能會讓川普不高興，影響對她的支持及去留也影響台美關係，做為長期關注維吾爾民族的我們，將心比心，不能不為流亡中的熱比婭著想，更不能不為台灣政局和社會的穩定和平著想！況且熱比婭當面告知，已為此事和美國方面見面談過，也顧慮中國趁機鬧事打壓台灣，她一再主動強調欣賞蔡英文，不願給蔡總統添麻煩！事實上在二月十一日晚我們首次見面前，她說心裏已做了暫緩來台的決定，雖然她當著自由時報日本特派員張茂森面前詢問保華對她來台有何看法，但提出質疑的前世維會代表伊里哈木兄對熱比婭女士比我們應該更了解，她絕對有自己堅定的想法，不會被任何人左右和影響的！

近日台聯上上下下同聲一氣，將熱主席要求台聯停止邀請訪台事宜的理由全推給林保華「從中作梗」，而事實上熱主席親口告知，她向劉一德主席清楚說明了幾個理由，希望劉一德主席坦誠召告，就可真相大白了！

二○○八年我們協助過二二八紀念基金會，邀請熱比婭女士來台擔任「大國與小國」國際研討會，當時是扁政府任內，她在一口答應來台時發現和在歐洲舉行的世維大會年會撞期，才改由我在中央圖書館台上為她宣讀論文.之後在馬政府年代，我倆也曾懇求多個公義社團代出面邀請熱比婭女士來台，我們有自知之明，因為能力不足，真的成功請到她來，後續辦大型活動或餐會，都不是我們能力所及，在和台灣教授協會與台灣聯合國協進會等團體商議後，最後由聯合國協進會涂醒哲理事長＼羅榮光牧事仗義出信代邀，熱比婭也真的去到了華府代表處，由金浦聰副手接見，暢談了一個多小時，該副處長承諾會通知台北盡快讓熱比婭女士赴台，她開心的來電，在電話中我反問了一句，「副代表有讓妳填申請表嗎」？她答說沒有！很明顯的是被耍弄了！此事果然不了了之。提起這約四年前的往事，足以證明我們有「成功不必在我」的雅量，十年來我們一直為促成熱比婭女士來台在努力，也計劃廣邀公民團體一同參予共襄盛舉，雖然扁總統任內錯過了，馬總統任內被阻擋，但我們對蔡總統有完全的信心，未來在台美關係更趨明朗化之際，就是全民一同熱烈歡迎熱比婭女士來訪的好時機！

讓我們很安慰的是，十四日上午，熱比婭女士及世維大會幾位由全球各地趕來的副主席們為我們送別時她說﹕「感謝林保華先生和林太太幫助了我們十五年，這份情誼是永遠不會改變的，以後我們要有更多的合作！」

（作者為台灣維吾爾之友會常務理事）