自由廣場》廢黃復興！

◎ 范姜提昂

報載國民黨主席選舉，為了爭取黃復興鐵票，爭得你死我活，看在台灣國民眼裡，很生氣！民主化難道玩假的？憑甚麼，退除役官兵注定是國民黨鐵票？

清理不當黨產是轉型正義的要務，沒錯，問題是忽略其背後的「威權體制共犯結構」沒有完全導正，沒有除惡務盡！國民黨已經廢除各式特種黨部，唯有黃復興黨部不願鬆手，繼續搶劫照顧榮民的功勞；真正出錢出力照顧榮民的，是政府，是台灣國民！

以今年為例，依據主計總處網站公布的「歲出機關別」政府總預算表，退輔會預算為總預算的五．九％，在總共廿九個「機關別」的預算項目中，高居第八！高於交通、內政、經濟、科技各部；總金額高達新台幣一千一百七十四億元，是文化部預算的五．九倍！

誰編預算？執政內閣；誰通過預算？國會佔多數的執政黨；且未來幾年，民進黨將年年編預算、通過預算，到底還有甚麼理由，還要說國民黨照顧榮民，榮民與國民黨共榮辱？

這個畸形觀念其來有自，依據國民黨網站資料，蔣介石指示創立退輔會；嚴家淦則有感於任務艱鉅，非有「強韌之組織力量」支持，難竟其功。換言之，黨中央必須設置相關特種黨部才行！因為「黨」指揮「政」，非如此不可的理由，則因憲法原設計為內閣制，老蔣必須透過中常會，下令從政黨員執行，才能搞獨裁。

在這樣的黨國體制下，若沒有相對應的特種黨部，不但榮民沒感覺被照顧，退輔會也照顧不了榮民。「榮民與國民黨共榮辱」的感情於是根深柢固，平日，國民黨只要出一張嘴，不必出甚麼錢，憑政府的退輔會預算，便享有鐵票無限支持。

可惡又可悲的是，由於部分無恥退將被中共說服或收買，形成「中共」連結「黃埔情誼」，然後透過「黃復興」連結「退輔會照顧」的情感路徑。結果是，台灣國民納稅，民進黨通過預算，卻眼睜睜看著中共廉價的深入路徑，大搞統戰。

這條情感路徑的關鍵就在黃復興，因為只有黃復興才是真正把「情感路徑」化為政治行動的樞紐；而政黨髒手伸入軍中，民主體制絕不容許！應立法要求各政黨完全退出軍隊、退出榮民相關組織，不許設立相關特種黨部。

（作者為資深電子媒體工作者）