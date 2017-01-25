社論》根除「內應」的心腹之患

某些退將一面反改革，一面到中國肅立聽老共國歌。如此退將，毫不愧疚地領納稅人的錢，卻毫不留情地要把台灣搞垮。（取自網路）

退役將領與政治人物樂於被中國統戰引起各界負評，目前立委已對此提出數個修法版本。其中，外傳退將赴中傷害國家尊嚴之罰則，行政院表示本案尚在研議階段，行政罰鍰及停俸、減俸納入罰則，都是討論的方案之一。奇怪了，退將到中國四海同心，宣稱國軍共軍都是中國軍，不斷向北京輸誠且打擊國軍士氣，到現在我們的政府還在研擬研擬再研擬。此事若不早日定奪，任由那些既無武德又無軍魂者「附中」，三軍統帥再怎麼打造堅強戰力，最後恐怕也會從內部解體。最近，對岸的武統叫囂，此岸的失敗論調，交叉形成的社會心理壓力測試，不妨看做中國對台灣「做工作」的成果驗收。

引起社會矚目的年金改革，有人說「今天不改革，明天就會後悔」，有人說「如果不變，大家一起死」，偏偏就有退將一面反改革，一面到中國肅立聽老共國歌。如此退將，毫不愧疚地領納稅人的錢，卻毫不留情地要把台灣搞垮，從國家財政到國家主權都唯恐其不垮，還大言不慚是「捍衛中華民國」。其實，他們是以「捍衛中華民國」之名，行「反獨促統」之實。甚至，有前海軍中將遭中國吸收發展組織，遭輕判後仍然可領終身俸。凡此，台灣人民也好，中華民國也好，似乎都拿他們沒辦法。反觀，台商藝人在中國，政治傾向受質疑的後果如何？唉，不正常國家，莫此為甚。

宣稱意在說服北京勿開戰的林中斌，接受「環球時報」專訪時直白指出：至於「內應」，我看耕耘已久、佈點已成；所以真要動手的話，不見得要流血。不論其中的失敗主義論調，但內應、佈點的確是合理的推測。被統戰的退將，軍中不少袍澤、下屬，軍中共諜網乃至退役便現形，許多就是循著故舊門生拉拔的。一九四九年以前，毛澤東用這招鬥垮蔣介石，沒想到重施故技還有效。為何有效？因為有些軍官思想停留在「黨旗飛舞」年代，同樣也是退將悍稱：「要改陸軍官校校歌，先改你們祖墳堂號」。說穿了，黨對黨，黨軍對黨軍，國軍共軍都是中國軍。可見，軍隊要國家化，不僅是「黨旗飛舞」要改，軍事教育也要解除黨國幽魂。

除了有些退役將領被統戰，更多政治人物也遊走兩岸，甘當北京的推銷員。連胡會、馬習會、洪習會等是檯面上的，檯面下的還不知凡幾。文官武官被統戰，台灣的潛在危機不小。幸而，統戰，促統，民主台灣還有防疫力，否則北京的「耕耘」早就可以「豐收」了。過去八年，那些文官武官亢奮於終極統一，馬英九且矮化總統身分與習近平會面。但，統戰、促統的暴衝卻造成反作用力，激發公民力量的崛起，從二○一四到二○一六讓國民黨完全在野。國民黨總崩潰意味著，多數人民期待轉型正義、年金改革、司法改革、追討黨產；同理，多數人民期待匡正退役將領與政治人物的「內應」言行，讓我們的國家從裡到外都走上正常化的道路。假使，只處理年金，不處理「內應」，不啻是省小條，開大條。

年金改革，已是大勢所趨，國是會議落幕，六成以上民意支持今年完成。因為，包括許多軍公教退休人士都瞭解到，萬一台灣成為希臘，大家一無所有。值得注意的是，反對年金改革最力者，不乏「內應」的文官武官，差只差在他們站在幕前還是幕後。而且，那些文官武官所領優渥年金，即使經過改革數目仍遠遠超乎基層軍公教的水準。基層軍公教支持年金改革，因為他們心中有永續台灣；「內應」吃裡扒外，因為他們的祖國在他方。完全執政者應該善解民意，一併檢討超高年金族群，還基層軍公教一個公道；同時完善民主法治體制，根除「內應」的心腹之患。在這個節骨眼上，真正的改革者必須有改革一盤棋的高度。