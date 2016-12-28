自由廣場》應取消陳鎮湘的終身俸

◎ 張美煜

上週正當非洲友邦聖多美普林西比跟我國斷交之際，曾任國民黨不分區立委及副主席的退役上將陳鎮湘便率團到中國去朝拜中共當局，一如二○○五年中共人大甫通過《反分裂國家法》一個月，連爺爺便迫不及待的到中國去抱他們的大腿一樣，兩者都無格無腦到令人齒冷！

吾人不免要問，那些在兩蔣時代高唱反共抗俄、殺朱拔毛，今日卻前仆後繼去跟中共一家親的「星爺兒們」，是否得了失心瘋？其軍魂、國魂到那兒去了？一輩子的敵我意識，怎麼忽然全沒了？對於這種「養老鼠咬布袋」、吃裡扒外的行徑，國民黨竟無一人勸阻，顯見該黨上下全都病了，是兩病併發症（對中國的單相思、對台灣的鄙視病），而且病得不輕。難怪日前中共解放軍退役中將王洪光會痛批國民黨是「爛泥扶不上牆」！

更令人難以置信的是，這位國民黨的星爺兒，還與中共一同發表「藍八點（新八點）」，與中共同唱「九二共識」、「兩岸同是中華兒女血濃於水」的調子，貶抑台灣的國格（主體性），就軍人而言，已形同叛國，綠委也譴責其違反「兩岸人民關係條例」的違法行為，英全政府難道不必採取任何懲治辦法嗎？難道不能取消其終身俸「以儆效尤」嗎？

日前立院外交委員會已無異議通過「政府對外名稱應強調台灣」案，外交部也認為，此案在實情上並無窒礙難行之處，將參酌辦理。我不禁為六月中遭拔官的前外交部國傳司司長彭滂沱抱屈，他沒有出賣台灣國格，更沒叛國，他不過是在小英總統上任之後，提了一個符合台灣現狀事實的建議︱︱我們國家的簡稱由「華」改「台」，馬上就遭拔官重懲，真是冤哪！立委大人，彭司長冤枉啊！（作者為大學兼任教師，新北市民）