自由廣場》〈金恒煒專欄〉謝志偉與李大維

外交部長李大維又與中國國民黨立委馬文君唱雙簧了；這回暗算的是台灣駐德大使謝志偉。

馬文君在立院質詢李大維對謝志偉評論光復中學納粹事件的看法，李大維的回答是：「他今天是我們國家駐德代表，不是教授或電視節目主持人，這點分際會讓謝志偉知道」云云。

謝大使到底談了什麼話失去「分際」？從媒體報導來看，謝大使指出光復中學納粹事件的肇因在「納粹陰魂就／還在台灣」、「中正還在紀念，真相還在活埋」，而且最刺耳的一句話是「把黨旗當國旗」。不只於此，謝大使晚上在臉書上又表示：「不要輕易氣跑了為老蔣或老Ｋ辯護的人──我們需要『洗腦及愚民政策的證人』。」這一番話竟像先知般回應了次日早上馬文君與李大維的一唱一和。李大維與馬文君是不是替黨國「洗腦及愚民政策辯護的證人」？是不是謝志偉筆下那些看到「滿街滿巷中正路、中正圖書館、中正公園、蔣公銅像」而「麻痺」的人？社會當自有公論。

在謝志偉鞭辟入裏的論述下，謝大使的上司李大維有什麼臉、什麼理據「訓示」呢？尤其做為駐德的大使，公開批判納粹事件，難道不是天職與責任？外交部宣稱「主動洽繫以、德兩國駐台代表，表達政府對此事件的重視與嚴肅處理態度」，難道只是官腔官調下的官僚伎倆？駐德大使坐視納粹事件而不語，恐怕才是失了分際。台灣外交的分際，掌控在李大維之流手中，才是警鐘。

所以問題不在謝志偉有沒有失大使的「分際」，問題在李大維出任外交部長有沒有失掉台灣的「分際」？李大維與謝志偉剛好分踞政治光譜的兩端，謝志偉殷殷以民主、人權的台灣為念；他是第一個在名片上印上「台灣」的大使，而李大維則反是，完全是反台灣的深藍政客（不信，問曹長青就有答案）。不要忘記國傳司司長彭滂沱在政黨終於輪替後，發電報給外館，要把現行的簡稱「華」改為「台」，李大維找了一個名目撤了彭司長之職。我們納悶的是，反台灣的李大維當了部長，維護台灣的謝志偉卻屈居其下；這不是旗鼓倒置，什麼才是！

光復中學的納粹事件，正好反映了對台灣內部前景發展的兩種反思：謝志偉是一種，指出台灣黨國納粹化的餘毒；另一種就是李大維、馬文君之流，他們的極致代表則是新黨的郁慕明。郁慕明認為總統應道歉的對象，不是德、以，而是學生，並且主張應慰留校長，指控台灣當權者放任「台灣民政府」、放任「日本軍國主義的共犯」、放任「太陽花運動」，言下是，納粹有啥問題、黨國有啥問題。

老蔣、老Ｋ的辯護人，果然或隱或顯的現形了，光復中學的納粹事件是一面照妖鏡。（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）