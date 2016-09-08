自由廣場》國民黨新政綱，高明！

◎ 愚工

中國國民黨刪除「一中各表」，只留「九二共識」，並將兩岸「訂定和平協議」納入新的政綱，堪謂一箭三鵰的妙棋。

一來，國民黨終於公開其與「一個中國」「統一」的立場，並納入政綱，誠如洪秀柱說的，是要與民進黨的「台獨黨綱」做戰略區隔。

二來，藉此為被收編為中國共產黨附隨組織預留伏筆，國民黨將因此免於陷入亡黨境地，將來若在台灣無法立足，隨時可化身為中國共產黨附隨組織的成員，就如目前在中國的「民革」等民主黨派一樣。

三來，成為中國共產黨領導下的民主黨派後，國民黨將不再為財務煩惱，因為根據現行的「中共中央關於進一步加強中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度建設的意見」第卅六條規定，「切實為民主黨派和無黨派人士履行職能、發揮作用創造條件。要把民主黨派的辦公經費和考察調研、教育培訓等專項經費列入同級財政預算。根據民主黨派組織發展和開展工作的需要，研究解決民主黨派地方機關在人員編制方面存在的問題，不斷改善民主黨派機關辦公條件。建立健全無黨派人士工作機制，為無黨派人士開展工作創造條件。注意發揮黨委統戰部在無黨派人士工作中的牽頭協調作用」，據此，國民黨將吃香喝辣不愁，每年唯一的任務是「研習中國共產黨總書記的講話及落實其講話精神與衍生的相關配套政策」。（作者為台商）