自由廣場》國六延伸花蓮/花蓮人的美夢或噩夢?

◎ 陳啟濃

立法院長韓國瑜和傅崐萁委員近日又再度提出國道六號延伸至花蓮的工程案，對於花蓮居民而言是很大的喜訊，然而是否淪為不切實際的政治口號，有待觀察。

由於中央山脈的阻擋，花蓮縣和南投縣雖然是隔壁鄰居，南投要前往花蓮，通常要繞半個台灣才能到達，即使從中橫至少也要四、五個小時。「南投－花蓮」快速道路早在馬英九執政時期交通部就曾規劃過，當時因為經費多達5000億，經過斷層施工具有危險性，還有地熱生態方面的考量，多重無法克服的困難而沒有進行。

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國道六號延伸至花蓮，「花蓮人要一條安全的回家路」，這是長期以來花蓮人的期待。當然花蓮人也期待交通可以更便利，很快就可以到達中部連接整個台灣西部地區，活絡當地的經濟，提高人民的收入。

然而這些目的，會不會只是不切實際的天邊雲彩，不容易到達的使命。即使可以克服道路施工的困難，縮短花蓮到中部的時間，難道只會有好處，還是壞處多於好處，還需要大家冷靜思考。

花蓮號稱台灣的後花園，除了先天的山林與海洋生態，主要還是花蓮因為不容易到達，受到的環境破壞比較少，所以空氣清新，水質乾淨。這些條件應該是很多人喜歡到花蓮住上幾天，過著健康悠閒的鄉間生活，很重要的關鍵因素。

如果短短時間就可以到達花蓮，很多產業應該會考慮移往花蓮，地方人民擋不住，對於有權力的人比較有利可圖，因為會有很多產業界運用關係進來，造成花蓮不再有好山好水。

對觀光而言也不一定是好事，因為可以「花蓮一日遊」，導致西部居民不再想在花蓮住宿，而選擇當日往返。然而更多人到花蓮方便，每天會有大批遊客前往，造成花蓮更嚴重的交通問題，環境汙染問題，台灣的後花園就會花容失色，從此不再引人入勝。

當先進國家都關心「節能減碳」問題，台灣不該只思考到交通便捷，而更該考慮到環境永續，思考維護山林生態，留給後代子孫清新健康的生活環境。

（作者是花蓮阿美族女婿）

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