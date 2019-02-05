法操》【過年看電影】《弟之夫》–什麼是「正確的」家庭形式？

相信大家對於2018年年底的公投仍然記憶猶新，也一定有人對於公投的結果難過。究竟什麼才是「正確的」家庭形式呢？這是作者一直透過主角彌一來詢問讀者的問題。是一定要有「一對父母」才是正確的家庭形式？還是「只要有愛」就是正確的家庭形式？

法操司想傳媒

2018年3月，日本漫畫家田龜源五郎的作品《弟之夫》正式發表真人電視劇，由於其選角的成功、及對角色的刻畫，在日本大獲成功，並感動了許多的觀眾。

本部作品的原作者田龜源五郎是日本十分著名的同志漫畫畫家，而本作是他的作品中的第一部全年齡向作品，也成功引起了話題，更有許多人推薦非同志族群閱讀，可說是十分成功的一部作品。

《弟之夫》–從弟弟的死發展出的故事

《弟之夫》講述一日單親爸爸彌一與就讀國小的女兒夏菜迎來了一位特別的客人–彌一的雙胞胎弟弟涼二在加拿大的同志丈夫麥克。

起先，彌一對於這位「弟之夫」抱持著敵意，但隨著與他一起生活，開始慢慢地認識這位單純想到日本看看丈夫涼二成長環境的麥克。同時，也因為麥克的出現、及女兒夏菜對於媽媽的想念，彌一也重新與前妻夏樹搭上線，並重新思考自己對於「家」的認識、及日本社會對於同志族群的態度。

什麼才是「正確的」家庭形式？

相信大家對於2018年年底的公投仍然記憶猶新，也一定有人對於公投的結果難過。

究竟什麼才是「正確的」家庭形式呢？這是作者一直透過主角彌一來詢問讀者的問題。是一定要有「一對父母」才是正確的家庭形式？還是「只要有愛」就是正確的家庭形式？

在本劇中，主角彌一、麥克、夏菜、夏樹4人一起去溫泉旅行，當時他跟前妻夏樹說：

「在服務生眼裡，我們是一對夫妻帶著女兒及外國友人一起來溫泉旅行。但實際上，我跟你已經離婚，而麥克是我弟弟的同志丈夫，究竟我們這樣的關係叫做什麼呢？」 「就叫做『家人』啊！」夏樹回答。

「家庭」究竟是什麼？「家人」又是什麼？是我們一直在思考的問題。有些人認為，所謂的「家庭」，必須要由一對「男女」依照民法婚姻章的規定「結婚」並且「生育」子女才會構成，至於有沒有愛不是重點。但也有人認為，所謂的「家庭」，應該是由「相愛的」人所組成，至於他們的性別是不是不一樣？他們有沒有辦法生育並不是重點。這也是公投當時，希望能透過公投議題來啟發社會大眾思考的問題。本作中，作者應該是希望我們去思考所謂的「家庭」真的就只有單一的一種樣貌嗎？還是說有其他更多的可能性？

回到目前的法律面來看，自從釋字第748號解釋公布以後，再度引起社會大眾對於所謂「家」究竟為何的討論。而在釋字第748號解釋中，大法官已經言明：法律不容許同性二人成立永久、親密、且排他的結合關係，違反婚姻自由的平等保障，由此可以想見在大法官的心目中，所謂的家庭心許已經不再只是傳統概念下一夫一妻家子女的組成，而可能有各式各樣的型態；而不論是何種型態，最重要的就是「親密性」。

所以回到一開始的問題，究竟什麼才是「正確的」家庭價值呢？或許由不同人回答都會有不同的答案，但無論答案為何，「有愛」這點應該是無庸質疑的。

隨著時間越來越接近2019年05月24日的修法期限，對於如何保重同性二人的婚姻自由的爭執越吵越烈。或許立法者們最後得出的答案，並不是我們所期待的真正的平權修法，但我們相信只要有「愛」，一定會有機會再一次讓世人注意到我們所希望傳遞的價值，就像《弟之夫》中麥克帶給彌一的影響那樣。推薦大家在年假期間欣賞《弟之夫》這部日劇，相信大家也會有不少收穫喔！

本文經授權轉載自法操 【過年看電影】《弟之夫》–什麼是「正確的」家庭形式？

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