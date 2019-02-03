法操》【過年看電影】《沈默的目擊者》：被隱藏的真相究竟該不該揭發？

依律師倫理規範第33條規定，律師對於受任事件內容應嚴守秘密，非經告知委任人並得其同意，不得洩漏。律師的保密義務之所以重要，是因為律師與當事人之間有特別的信賴關係，應保障當事人的權益。

《沈默的目擊者》是2017年上映的一部韓國電影，翻拍自2013年上映的中國電影《全民目擊》，由崔岷植（右）以及韓劇女王朴信惠（左）主演。（網路）

法操司想傳媒

《沈默的目擊者》是2017年上映的一部韓國電影，翻拍自2013年上映的中國電影《全民目擊》，由崔岷植以及韓劇女王朴信惠主演。故事描述大財團會長林泰山，他的獨生女林美拉被指控疑似殺害他的未婚妻，同時是著名歌手的朴尤娜。林泰山找上崔熙靜律師幫他女兒辯護，而崔律師也堅信林美拉無罪，希望還林美拉一個清白。

關鍵錄影畫面消失 案情撲朔迷離

林泰山是知名泰山集團的會長，不僅家財萬貫，他同時相信錢能解決一切的問題。林泰山的未婚妻朴尤娜是一位知名歌手，兩人雖然恩愛，但他的女兒林美拉並不喜歡朴尤娜。在一次夜店聚會中，林美拉偶然發現朴尤娜過去拍攝的性愛影片，於是約朴尤娜見面談談。然而，當天晚上朴尤娜卻死於車禍，而隔天清晨監視器拍到林美拉疑似酒駕的畫面，檢方於是將林美拉以傷害致死罪起訴。

由於死亡地點所在的停車場監視畫面遭破壞，檢方並沒有直接證據能證明犯人是林美拉，林美拉也聲稱當晚喝醉什麼都不記得。但從過去林美拉設計的一款殺人遊戲，其中的被害主角就是朴尤娜，顯示她的殺人動機明顯。另一方面，林泰山雖請崔律師幫女兒辯護，但不僅暗自斡旋讓他的私人秘書頂罪，同時企圖以金錢收買檢方。

隨著開庭進展，一位朴尤娜的狂熱粉絲，名叫金東明的男子出現，因為握有朴尤娜出事當晚的錄影畫面，成為關鍵證人。得知此消息的林泰山，再度以金錢收買金東明，並阻止他將錄影畫面交給檢方。然而，當案發錄影畫面在法庭上撥出時，從犯案車駕駛座走下來的，卻不是林美拉⋯⋯。

這部電影有不少法庭戲的畫面，劇情透過證人的陳述而推展，檢察官和律師也扮演相當重要的角色。不過，當看完這部片後，會發現它其實是一部劇情反轉的懸疑電影，其中手握金錢與權力的林泰山，更是以權力凌駕於法律之上。雖然本片的法庭攻防內容，並沒有討論太多法律上的爭點，不過若從法律的角度來談，還是可以帶給讀者不同的想法。

保密義務下的真相 例外情形才能揭露

林泰山由於暗自透過金錢賄賂各方，並在與金東明的交涉中，獲得關鍵的錄影畫面，而握有整件事情的真相。如果崔律師在得知真相後，發現其中藏有天大的秘密，該如何處理呢？這其實涉及律師倫理中，相當重要的「保密義務」。

依律師倫理規範第33條規定，律師對於受任事件內容應嚴守秘密，非經告知委任人並得其同意，不得洩漏。律師的保密義務之所以重要，是因為律師與當事人之間有特別的信賴關係，應保障當事人的權益。如果律師不負保密義務，將造成當事人瞻前過後，而使律師無法充分獲知案情，影響律師在法庭上的發揮，最終受到損失的還是當事人。

林泰山其實也知道律師負有保密義務，所以他選擇在崔律師簽下委任契約後，才告訴她真相。即便如此，這條規定仍然有例外情形，也就是如果這個秘密可能造成任何人生命、身體健康的危害；或是委任人的犯罪計畫、已完成的犯罪行為可能造成其他人財產上的重大損害，那麼律師還是可以在必要的範圍內揭露。

真實義務衝突 刑事案件成兩難

從保密義務的規定可以發現，通常律師在刑事案件的被告中，尤其會因為知道真相，而發生與揭發真實之間的衝突。律師法第28條規定：「律師對於委託人、法院、檢察機關或司法警察機關，不得有矇蔽或欺誘之行為。」就是要求律師有真實陳述義務，可見律師在這種情況下特別兩難。不過本片對這部分，就沒有再更加著墨。

當崔律師得知林泰山取得錄影畫面時，她選擇告訴對造檢察官，並同意林泰山出庭做證人。這樣的行為，本身就涉及律師保密義務、忠實義務和真實義務的衝突。從發現真實的角度來講，錄影畫面可能代表著整起事件的真相；但另一方面，將林泰山傳喚為證人，在當下的情況，很可能對林美拉不利，雖然是為劇情進展需要，但崔律師的作法仍值得討論。

這部片作為改編作品，在角色設定上仍與原著《全民目擊》有部分差異。不變的是，兩者都有峰迴路轉的精彩劇情，有興趣的讀者不妨兩部片一同欣賞！

本文經授權轉載自法操 【過年看電影】《沈默的目擊者》：被隱藏的真相究竟該不該揭發？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/