法操》【鄭惠中掌摑案】籲北檢應平等看待所有案件

單純以文字上解讀，感覺上限制住居是限制一個人只能住在一個地方，不能隨意移動，大家可能覺得這樣是相當嚴重的處分。但限制住居在法律上的意義，其實只是要提供一個確定可以收到法院或地檢署通知的地址而已。

法操司想傳媒

鄭惠中掌摑文化部長事件持續延燒。整個事件從一開始理直氣壯，到主動至分局地檢署說明，再到文化部道歉，只要有新的消息，總是佔據各大新聞版面。而昨日台北地檢署也特別為了此事件發出新聞稿，針對媒體報導鄭姓資深藝人「遭檢限制住居 委任律師轟：侵害人權」云云，進行說明。

究竟北檢的新聞稿說了些什麼？這裡面又有那些問題呢？

北檢呼籲勿做推測與渲染

台北地檢署新聞稿，先說明本案調查的來龍去脈，再說明當天事件發生經過。本案是由鄭惠中主動到案說明，地檢署並沒有分案或傳喚鄭惠中到案。透過事件發生的來龍去脈的釐清，發現本案可能涉及到妨害公務的罪嫌，只是這部分仍須釐清。

而為什麼要限制住居？北檢解釋到，由於鄭惠中現在沒有固定的居所，但事件發生後，引起各界討論與撻伐，為了保障鄭惠中的安全，以及後續偵查程序進行，才會限制住居。最後北檢呼籲不希望本件案子，挑起國人的紛爭與對立。

限制住居是什麼？

單純以文字上解讀，感覺上限制住居是限制一個人只能住在一個地方，不能隨意移動，大家可能覺得這樣是相當嚴重的處分。但限制住居在法律上的意義，其實只是要提供一個確定可以收到法院或地檢署通知的地址而已。被告被限制住居，只是代表被告住、居所受到限制，但被告仍然可以出去旅行、可以出國，人身自由、遷徙自由並沒有被拘束。

怎麼樣的情況會被限制住居？

根據刑事訴訟法規定，限制住居是羈押替代手段，當有羈押原因，卻沒有羈押必要時，可以採取的替代手段之一。目前法律規定的替代手段還有具保、責付；無法律規範的替代手段，限制出境、出海。

而依據刑事訴訟法規定，在符合以下要件之一，但無聲請羈押之必要，得命限制住居：



1.刑事訴訟法第101條第1項：



犯罪嫌疑重大：（1）有逃亡可能（2）有滅證、偽變造證據或串供可能（3）犯重罪而有滅證、偽變造證據或串供可能之虞者。



2.刑事訴訟法第101之1第1項：



嫌疑重大有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞：（1）放火罪（2）妨害性自主罪（3）妨害自由罪（4）強制罪、恐嚇（5）竊盜罪（6）搶奪罪（7）詐欺罪（8）恐嚇取財罪



限制住居鄭惠中，有符合法定要件嗎？

本案中，台北地檢署所述的限制住居理由，是以保護被告安全及後續訴訟進行便利。但本案有符合羈押的事由嗎？鄭惠中自己主動到案說明，主動出來面對，逃亡的可能性較低。關於現場的證據，也都有媒體紀錄影片為證，在證據保全上應該沒有滅證的問題。

在沒有羈押原因的狀況下，檢察官當然也不該做出限制住居的處分。雖然羈押最主要的目的，是為了讓確保後續訴訟的進行與執行，而確保後續訴訟進行順利的確也台北地檢署的是理由之一，但檢察官別忘了，限制住居是羈押的替代手段，還是需要符合羈押要件。

非告訴乃論之罪，檢察官可以主動調查嗎？

台北地檢署新聞稿中，針對傷害、妨害名譽，這些告訴乃論罪的部分，也有特別說明：「即令被告所涉妨害名譽及傷害罪係告訴乃論之罪，但被害人之告訴係訴追條件而非偵查條件，司法機關本有偵查之權，殆無疑義。」

的確，依據刑事訴訟法第228條，檢察官知有犯罪嫌疑，應即開始偵查。不論是告訴乃論之罪或非告訴乃論之罪，檢察官知有犯罪嫌疑就可以開始偵查。但一般告訴乃論案件，檢察官也會如同這個案件一般，在告訴權人尚未提起告訴前，就先展開調查嗎？若樁樁案件皆如此，我國已經非常吃緊的檢察官人力，是否又要陷入更大的深淵中呢？既然並非每個案件都是如此，那麼為什麼又對這個案件這麼特別呢？

當然，本案還是有妨害公務的嫌疑需要釐清，妨害公務就不是單純部長與鄭惠中的問題，檢察官在偵查，若足認被告有犯罪嫌疑者，檢察官應提起公訴！針對鄭惠中掌摑這件事，我們也非常支持文化部長提告「暴行侮辱罪」。但身為國家機關，在面對相似的事情，本應該做出相同的處理，這樣才符合憲法平等權的保障！如果針對特定人，就來特別處理，要如何讓人民能信服呢？

本文經授權轉載自法操 【鄭惠中掌摑案】籲北檢應平等看待所有案件

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