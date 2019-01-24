法操》【米津玄師黃牛票事件】賣黃牛票會不會被處罰呢？

雖然黃牛真的防不勝防，但你知道嗎？這種賣黃牛票的行為不僅會讓人覺得反感，同時也有可能會因為賣黃牛票而吃上罰單嗎？

法操司想傳媒

根據新聞報導，日本歌手米津玄師於台灣大學體育館舉辦的首場台灣演唱會門票，再上架後短短10秒內就被搶購一空。但就在之後不久，便有黃牛在FB社團內貼出手持整疊門票的照片，並以原價數倍的價格販售。主辦方表示，希望網友不要購買黃牛票，並請網友協助檢舉黃牛票，而被認定是黃牛票的票券序號會被公告取消入場資格，並預定於日後啟動相關退費作業。

票券示意圖，與本文無關。（歐新社）

賣黃牛票被抓到可是會被處罰的喔！

相信很多人都有這種經驗，自己花了時間沒搶到票，結果卻有人以天價大量拋售票券，而這種狀況最常發生在連假期間的交通票券及熱門演唱會了！

雖然黃牛真的防不勝防，但你知道嗎？這種賣黃牛票的行為不僅會讓人覺得反感，同時也有可能會因為賣黃牛票而吃上罰單嗎？

根據社會秩序維護法第64條第2款的規定：非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，可以處以三日以下拘留或新臺幣一萬八千元以下罰鍰。而這邊的「運輸」就不用講了，當然就是指台鐵、高鐵這種大眾交通運輸，而「遊樂票券」部分，則包含了遊樂園門票、演唱會門票等等票券。

因此在本次事件中，這位網友購買了許多張米津玄師的演唱會門票後以高價拋售，就有可能觸犯了社會秩序維護法的這個條文，而可以處以18,000元以下的罰鍰、或居留3天以下。

至於如果是黃牛購買大量台鐵車票來出售的行為，則根據鐵路法第65條的規定，可以處以每張車票價格之五倍至三十倍罰鍰，也是十分的可觀。

因此在本次事件中，這位網友購買了許多張米津玄師的演唱會門票後以高價拋售，就有可能觸犯了社會秩序維護法的這個條文，而可以處以18,000元以下的罰鍰、或居留3天以下。（圖片取自ATC Taiwan）

黃牛票也可以透過事前契約處理

在本次的事件中，除了從社會秩序維護法的方面來看以外，其實也可以從民事契約關係去做限縮。

例如本次事件的主辦方，在販售票券的定型化契約中，就已經針對黃牛票問題作成約定。主辦方可以透過在與消費者的定型化契約中追加違約條款的方式，事後取消「黃牛票」的入場資格，這就是以民事契約的方式來處理黃牛票的問題。

但需要注意的是，雖然可以透過契約條款的方式讓黃牛票持有人事後失去入場資格，但由於取消入場資格之後，會使得主辦方原本因為提供入場資格而取得的票款變成不當得利，因此必須要讓消費者退票，才能使法律關係回復原狀。

大家要勇於拒絕黃牛票！

由於販售黃牛票的狀況十分嚴重，立法院也有委員提出要上修社會秩序維護法中的罰則的提案，但目前並沒有修改。但由於黃牛票十分難抓，實際上受到處罰的人可能只佔了販賣黃牛票的人的極小比例，也因此使得這群黃牛變得有恃無恐。

法操呼籲大家不要為了那點蠅頭小利而想做麥黃牛票的生意，消費者也不要購買來路不明的票券，以避免自己被抓、或票券被取消入場資格，得不償失喔！

本文經授權轉載自法操 【米津玄師黃牛票事件】賣黃牛票會不會被處罰呢？

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