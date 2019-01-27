自由限時批》柯家軍挫敗一葉知秋

董森霖

全國有6席立委補選，其中台北市、台中市剛才揭曉顯示，藍綠平分秋色，各守住各的基本盤；但因北市有藍綠白三方角逐，而「柯家軍」的首次出征，亦為2020大選的風向球，致備受矚目，故而此次陳思宇的「大幅落後」挫敗，無異給柯文哲一記警鐘！

如同台諺所說：「囂擺沒有落魄久」，其「成事不足，敗事有餘」的說法，恐亦未必能在2020起大作用，主要是藍綠的「回防」力道大增，具有指標性意義！

例如補選前的國民黨能否乘勝追擊奪下綠營票倉，或民進黨能否在大敗後扳回一城，均受關注。結果顯示，綠營已然「回防」，藍營在台中亦然。而所謂的「柯家軍」，則並未能將柯P的高人氣，轉化為「選票」挹注，可見候選人的本身條件，十分重要，不受其是否政二代影響，顯現的是能否接地氣，及經營基層能否獲民心的問題。

候選人的本身條件，十分重要，不受其是否政二代影響，顯現的是能否接地氣，及經營基層能否獲民心的問題。民進黨籍的何至尾稍早已宣布當選。（本報資料照）

至於有關的「韓流」效應與柯P雷同，只有在台中原有盧秀燕的盤發揮「增補」作用，助沈智慧當選，對北市的陳炳甫的「站台」，則維持「平盤」，未見突出。在在說明選舉完全看「是什麼人選」，而非靠「明星」能「神助」。至於此次立委的補選，綜合來看未必能真正觀察到藍綠勢力的消長，但所謂的「白色力量」首次挫敗，才是往後嚴峻的挑戰！

簡言之，柯P的連任僅多出3千票，就已證明難以「一柱擎天」；亦只是靠中選會延誤時間，靠用直播和手機緊急救援險勝，不足為訓。若與韓國瑜相比，目前的網路聲量亦遜，光環也不如往昔（主要是韓有媒體集團加持，天天製造聲量），而韓又不參賽2020，在厚植實力；不像柯P「不知為何而戰」，連北市建設，都頻遭市民抱怨，猶「看在碗外」肖想大位，對兩岸立場及台灣核心價值，乃至國際外交關係都搞不清楚，經常不知所云，果不其然，選民已用選票對他的言行，當頭棒喝！堪足為鑑。

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