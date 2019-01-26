自由限時批》台海一旦擦槍走火 會有大選嗎？！

辛文

這絕非是危言聳聽！只要北京不斷密集搞海陸空的軍演「武嚇」，不斷地挑釁戰爭「紅線」，是非常容易地擦槍走火，戰禍立起！台灣必然停止2020總統大選！並會全國總動員的捍衛保台，亦將使美方動員印太地區的軍力全力協防，日本更不可避免地捲入，進而迅即引爆第三次世界大戰，連中國本土亦難倖免（特別是沿海數十座核能電廠無一倖免）！其嚴重的災難後果，誰都無法預料！

北京當局還敢、還要、還能繼續玩火嗎？！

中共有一名退役將領曾說2024年可100小時內拿下台灣，就算2020年亦可以。試問，密布在台灣各地及背後的關島的廣大尖端雷達網（按：台灣已經加入美日韓的聯盟，劃入美軍沖繩防禦區。美軍更在台灣新竹的空軍作戰指揮部內，安裝亞洲最先進的長程預警雷達AN/ FPS-115 PAVE PAWS SRP，超過3000公里範圍內的飛彈或移動武器都能監控，包括北到北韓，西到新疆，都在掌握之中），以及反飛彈、反登陸的軍事系統（例如，薩德導彈防衛系統Terminal High Altitude Area Defense，THAAD，就可偵察2千公里範圍內來襲的導彈，並可在14-18分鐘內於空中攔截且摧毀之。目前除韓國外，關島及美國本土等地均有配備這套系統，而日本亦然。另尚有神盾級驅逐艦，可以發射標準三型防空飛彈進行攔截）。

如今華府已視北京為台海的「麻煩製造者」（Trouble Maker），從川普總統、國務院、國防部等單位，態度日趨強，常嚴詞以對，不難看出，已到了「容忍」的上限，此幾與中美的經貿大戰戰況，不相上下。（例如美國副總統彭斯就一再地批評中國漠視國際法與國際規則，利用債務陷阱與不公平貿易行為，擴大自身在世界上的影響力，並強硬地表示「美國不會再坐視不管！」） 另在「圍中衛台」的軍事部署層面，更是積極！例如美國海軍軍令部長理察森（John Richardson），就對中國軍委聯合參謀部參謀長李作成的「動武統台」嗆聲，立即回應表示，美國堅守《台灣關係法》對台灣的承諾，堅定支持台灣的自我防衛能力。同時，美國也會抵抗任何可能危及台灣的威脅！ 日前美國國防情報局發表的中國軍力報告，就指出中國進行一連串軍事改革、取得先進技術、現代化等，主要動力是北京長期以來有意最終迫使台灣與中國統一。顯然讓美方非常感冒！

而去年七月以來，美軍軍艦已第四度行經台海，近日太平洋艦隊發言人戈曼，更向「美國有線電視新聞網」（CNN）表示，麥坎貝爾號驅逐艦（USS McCampbell DDG-85）、迪爾號補給艦（USNS Walter S. Diehl）24日在台灣海峽航行。是「符合國際法，展現美國致力維持印度—太平洋地區的自由與開放」，「美國海軍將繼續在國際法所允許的任何地區飛行、航行和行動」云云。而所謂的「過境通行」，是指航行於其他國家專屬經濟區，但非任何一國領海範圍，此舉無異隱喻，美方認為中國與台灣的主權互不隸屬。

去年七月以來，美軍軍艦已第四度行經台海，麥坎貝爾號驅逐艦（圖）、迪爾號補給艦24日在台灣海峽航行，「符合國際法，展現美國致力維持印度—太平洋地區的自由與開放」。（維基共享）

然則，北京並不示弱，仍欲持續升高「動武」的氛圍，此復使台海氛圍益發詭譎不安，提高了台美的警覺性。例如共軍今年一月22日派多架「運八」軍機、「蘇愷三○」戰機，循巴士海峽至西太平洋「遠海長訓」，近又派軍機、軍艦，同步現身台灣外圍海、空域。多包括多架「轟六」轟炸機、「空警—五○○」預警機（罕見地加入「遠海長訓」行列），自中國南方陸續出海，甚至派戰機接近我「防空識別區」；另一方面，赴亞丁灣護航的解放軍海軍三艘軍艦，也在台灣東部外海出現。在在「逼人太甚」！（最近知名美國「智庫」資深專家葛來儀，就提到，中國目前常藉由軍事、外交、經濟等手段打壓台灣，故而對習近平提及對台動武的想法，也不令人感到意外） 蔡英文總統日昨視導「中科院系統製造中心」，並聽取中科院雄三及弓三等飛彈量產進度報告。當下就指示中科院必須在確保品質的前提下，加快天弓三型飛彈、雄風三型飛彈等生產速度，以有效因應中共對台的軍事威脅。而此「捍衛台灣安全的拳頭」，自須因應瞬息萬變台海「戰爭」變化的產製需求！

簡言之，勿恃敵之不來，恃吾有以待之。執政當局自須為「衛台」的軍事及國家安全加把勁！《孫子兵法》亦說「夫為戰而廟算勝者，得算多也；為戰而廟算不勝者，得算少也」，這表示戰略本身並不限定於軍事上，在古代就已經涉入了政治層面，乃因為古代的國君實際上就是軍事的領導人。

如果北京認為「文攻」不夠，繼之以「動武」，此已犯了兵家大忌，就是「惹惱眾人」（國際民主社會），且「師出無名」（台灣的國號未改，主張台海兩岸和平），而美國亦已改變「聯中」的大戰略，強化印太區域及南海、台海的穩定和平，堂堂正正，若中共一再「玩火」，最後可能淪為前蘇聯的崩解下場（按：郭文貴的近日預言「中國內部崩解成為前蘇聯第二」，或將會言中）！能不戒慎乎！

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