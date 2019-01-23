自由限時批》該怎麼辦就該怎麼辦！

嚴居正

一名女藝人說為「去蔣化」，竟公然摑了文化部長一巴掌（還倖然說原本想打兩記耳光），顯有「預謀動機」，亦是「現行犯」，依法該怎麼辦就怎麼辦！這是民主法治社會應遵守的共同規範，不必文青，或只有一片譴責聲，因為寬縱法度，就是危害公眾安全！其法理至明。

今天社會的亂象，政府和司法單位（檢警調、法院）要負很大責任（國會不能配合與時俱進的修法，亦有怠惰的責任）！不要動輒扯什麼政治意識或晦暗的因素，把簡單的違法暴力行為「政治化」，或予合理、美化。例如虐童、家暴等案例的層出不窮，甚或鄭捷在北捷揮刀殺人等等，無乃「寬縱」所致（現成的法律即可執行，不足則即增訂修補，重點在有無、能否落實執法）；像今天的「酒駕」情況改善，就是嚴格執法結果，誰都不能找任何藉口卸責，值得借鏡。

此次最荒謬者，莫如郝龍斌竟在電台說是「官逼民反」，簡直不倫到家！可見黨國的「幽靈」未散，縱使喝過洋墨水，也未能將民主帶回來（蔣友柏就批得黨國權貴二代很難堪）。

所謂「去蔣化」或「去中化」也者，就是太「簡約」，易「望文生義」或「以詞害義」。其實是去「黨國威權的偶像化表徵」；「去中」是拋棄中國共產黨化（簡體字、腐儒與崇帝王思想等），有點像德國民主化前的「去納粹、共產黨」精神，朝「轉型正義」而努力。乃是一種堂堂正正的民主化改革！

所謂「去蔣化」或「去中化」其實是去「黨國威權的偶像化表徵」，朝「轉型正義」而努力。（本報資料照）

國民黨不能因為「爭權奪利」，失去追求孫文的民有、民治、民生理念，忘了「立足台灣，胸懷天下」的志節，整天只想謀權位（或屈膝親共），搞共產黨式的階級、世代、意識型態鬥爭，卻忘了追求民主自由的所為何來？！真是該打屁股！ 本來民主多元的社會，重包容，但不能「目無法紀」，這是國家的綱紀倫常！寬縱不得！而盡人皆知，罵人不好，打人更不對！該怎麼辦就怎麼辦！尤是民主法治社會應遵守的規範，不必亂扯一通！

因為寬縱法度，就是危害公眾安全，造成天下大亂！ 所謂尊重和溝通不同意見，是民主的基準。而多元也者，是可以包容，設法「異中求同」，以謀取最大的共識，但也不是可以亂來！類如柯文哲的「番顛」之能「免疫」，僅是社會的一種病態，不足為訓！

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