胡，怎麼說》郝龍斌挺巴掌暴力的政治效應及後果

國民黨副主席郝龍斌大力聲援巴掌暴徒鄭惠中，口不擇言的先說是「官逼民反」，又加碼痛批民進黨「暴力執政」。但是這八個字，剛剛好罵到兩蔣、國民黨及郝龍斌自己，兩蔣長期獨裁專制暴政，加諸台灣人民的苦難，又何只「官逼民反、暴力執政」而已！

國民黨副主席郝龍斌大力聲援巴掌暴徒鄭惠中，口不擇言的先說是「官逼民反」，又加碼痛批民進黨「暴力執政」。（資料照）

鄭惠中對文化部長鄭麗君突襲施暴打巴掌，台灣大多數人憤怒、譴責；統促黨、新黨等急統派則全力聲援她；國民黨內部，則出現「一個巴掌、各自表述」的兩力拉扯，朱立倫、吳敦義等既不敢聲援、也未強烈譴責巴掌暴力，郝龍斌則與統促黨、新黨站在同一陣線，立場鮮明的主張施暴有理、打巴掌無罪。

郝龍斌以「官逼民反、暴力執政」來合理化鄭惠中的巴掌暴行，受到各方強烈譴責，認為鄭惠中的那記巴掌傷害民主、撕裂台灣，郝龍斌更擴大裂痕、加深傷口！但在國民黨急統派同溫層中，卻獲得大量掌聲，從而形成內部壓力，驅使國民黨靠攏急統、緊貼親中反台（獨）路線。

郝龍斌以「官逼民反、暴力執政」來合理化鄭惠中的巴掌暴行，受到各方強烈譴責，認為鄭惠中的那記巴掌傷害民主、撕裂台灣，郝龍斌更擴大裂痕、加深傷口！圖為鄭惠中（中）與市議員應曉葳（右）。（資料照）

明明是暴力事件，卻硬坳說是「官逼民反、暴力執政」，其實，被郝龍斌這八字罵到的就是他們當「神」崇拜的獨裁者蔣介石、蔣經國父子，就是郝龍斌及他所屬的國民黨權貴集團，你們那個集團長期威權獨裁統治台灣，殺害多少無辜的台灣人民（包括本省、外省族群），罪惡早已罄竹難書！

明明是暴力事件，卻硬坳說是「官逼民反、暴力執政」，其實，被郝龍斌這八字罵到的就是他們當「神」崇拜的獨裁者蔣介石、蔣經國父子。（維基共享）

你們的「神」，在很多台灣人的眼中，根本就是「殺人魔」，什麼時代了，你們竟還在強迫台灣人紀念、不許把殺人魔拉下神壇，否則就暴力交相。

現在，威權集團的餘孽不但對台灣政府的部長公然打巴掌施暴侮辱，而那些不但不再追隨兩蔣反共、更變節成為親共、舔共的急統派政黨、政客，還企圖藉巴掌暴力事件，顛倒是非、錯亂價值，以加重傷害台灣、討好中共，謀取個人政治利益，更是罪不容誅！

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