自由開講》賴岳謙與TVBS為什麼攻擊葛來儀？

魏水秀

日前，台灣媒體TVBS公佈國際知名的研究單位，美國戰略暨國際研究中心（CSIS），曾收取台灣政府捐助經費，並訪問政大外交系兼任副教授賴岳謙，藉由賴岳謙之口，指謫CSIS亞洲資深顧問葛來儀挺駐美「口譯哥」趙怡翔的發言不妥，暗指葛是拿錢辦事。TVBS與賴岳謙沒想到的是，葛來儀立刻反擊，並反問國民黨捐多少錢給CSIS。

這件事本來沒有值得玩味的地方，新聞媒體被稱為第四權，監督政府雖是理所當然的事，但像TVBS這樣，把一個國際知名的研究機構，打成收錢辦事的小混混，還要藉政大教授之口，可見媒體自己也心虛。

新聞有報導自由，但台灣政府與CSIS合作，從李登輝總統時代就開始了，這並非多大的祕密，稍微盡到求證責任的媒體都可以查到。甚至，葛來儀也舉CSIS幫馬英九前總統在任上的時候，做過CBMs（軍事信心建立機制）研究。所謂謊言包含扭曲、隱瞞二種，TVBS這種刻意隱瞞重要資訊的方式，如果不是假新聞，那什麼是假新聞？

TVBS藉由賴岳謙之口，指謫CSIS亞洲資深顧問葛來儀挺駐美「口譯哥」趙怡翔的發言不妥，暗指葛是拿錢辦事。（本報資料照）

再深入去談，葛來儀挺趙怡翔是在她個人的社群媒體上，這是她的言論自由，她也沒說是代表CSIS發言挺趙，媒體卻這樣繪聲繪影，好像有什麼陰謀論在裡面，還牽扯跟蔡英文民進黨有關，這種小說體的報導，實是媒體的墮落。 如果要陰謀論，那賴岳謙教授就更值得一提了。賴岳謙教授兼任的政大外交系，系上每一個老師都有政府的科技部專案，或者外交部的研究案，難道政大的教授做這些研究的時候，都瀰漫著「吃人嘴軟、拿人手短」的氛圍嗎？否則怎麼會賴教授，這麼肯定葛來儀發言不妥？

賴岳謙教授也是台北市長柯文哲聘請的大陸小組委員，葛來儀日前才公開洗臉柯團隊說CSIS沒有邀請柯文哲市長訪美，而且更加碼戳破柯團隊的圖謀，葛來儀直接說「很明顯地，柯市長的幕僚當中有人決定扭曲事實，讓事情看起來不僅僅是我，連我工作的單位CSIS也支持他選總統。」

請問賴岳謙教授，依照你的邏輯，你身為台北市政府的大陸小組委員，跟著TVBS的扭曲新聞來抹綠葛來儀，這不會是在幫柯市長報一箭之仇吧？這樣的發言妥當嗎？你是代表賴岳謙發言、台北市發言、還是政大外交系發言呢？

（作者為大學教授）

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