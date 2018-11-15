社論》民主豈可對假新聞束手無措？

選舉決戰時刻迫在眉睫，但備受詬病的假新聞、網路霸凌卻更加猖獗，並未因為外界的批判與揭穿而稍微收斂節制，反而變本加厲、肆無忌憚。而從各項民調均可明顯看出假新聞確實成為影響選舉的重大因素，民主選舉中的公平競爭、透明化，以及選賢與能的核心價值受到強烈的撼動，常規的政治遊戲規則退散，網路成了主流，尤有甚者，境外勢力尤其敵對國家的介入，更流竄於網路成為操控選舉的邪靈。

由網路平台普及而興起的社群網站、自媒體，將人與訊息的連結發揮到了極致，其滲透力之深且廣，乃傳統媒體所不及，尤其在同溫層更是快速擴散與感染。可怕的是，網路連結了全民，比傳統媒體更像媒體，卻幾乎無法可管，或者正確地說，我們這個國家還來不及建立管制監督的機制與規範，網路訊息已經氾濫成災，導致真假莫辨，是非不分，現有價值觀遭到全盤推翻。這些巨變令人無法想像，一時之間也難以適應；在訊息高速運轉的網路時代，便因此發生一些令人匪夷所思的怪現象。例如有政治人物，過去並無突出可取之處，與該黨同志比較，亦無優質表現可言，如今重出江湖，並未脫胎換骨，依舊思想老舊保守，喜歡唱軍歌、講一些低級笑話，卻拜假新聞、特定媒體，及疑似中國網軍人海戰術之賜，在網路上衝高聲量，竟然搖身一變以救世主形象橫空出世，帶領信眾們捲起一股狂潮，甚至全國同陣營的候選人都痴痴地盼望他的光照加持。這個傳奇大抵為假新聞與中國網軍凌空創造出來，潮流所至則可見紅衛兵般的信徒到處串聯、霸凌對手與支持者，讓這次選舉成為台灣實施民主以來最惡質、失序的亂局。

境外勢力以網路介入選舉，假新聞流竄橫溢，網路霸凌氣焰囂張，漸成全球普遍現象；這種數位部隊乃是成本最低，但破壞力超強的網路突擊隊，歐美民主國家大多深受其害。不過，美國、歐盟等國政府均了解此種網路攻擊並非言論自由層次，反而是利用民主的漏洞反民主，因此紛紛檢討法令規範缺失，強化法規建置與防護機制，並整合官方資源強力打擊假新聞，以確保民主法治之運行無礙。誠如美國在台協會主席莫健所言，由於台灣與海峽對岸使用相同的語言，加上台灣享有高度的言論自由，使台灣成為全球面臨假新聞傷害風險最高的地方。遺憾的是，至今政府施力極小，改善有限，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委詹婷怡表示，根據廣電三法，ＮＣＣ只能嚴格把關廣電媒體報導，而網路上爭議訊息，並不在管轄範圍；而行政院相關部會多次開會協調，亦未見有效措施出爐。故而選戰至今，任由假新聞公然在網路上散播，官方卻束手無措。

今年顯然是中國初試身手以網軍介入台灣選舉，如果在候選人本身條件不佳之下，都可以成功捧為救世主，改變選舉結果，那麼二○二○總統大選勢必成為中國下一個獵物。屆時若仍缺乏完整有效的監管措施，杜絕假新聞與中國網軍的操弄，選舉將淪為台灣選民與中國網軍的不對稱戰爭，結果不堪設想。平實而論，小英執政的致命傷在於文青治國思維，以致在防治假新聞議題上瞻前顧後，猶豫不決，深怕沾染妨害言論自由的污名；事實上，打擊假新聞，是台灣民主的嚴格試煉，無關言論自由，只有制定法律及採取有效的行政措施，才能真正捍衛言論自由與民主。