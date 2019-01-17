聚焦南海》俄羅斯為何要反對英國在南海設立軍事基地？

即使俄羅斯要與東南亞國家交好，但也不會犧牲俄羅斯與中國的關係，中國深知單靠自身力量是不夠的，中國也會持續購買俄羅斯先進武器，只要與俄羅斯維持良好關係，美國在國際事務上也不會將中國逼入死胡同，只不過俄羅斯自身也打著如意算盤，非單純自發性地協助中國力抗美國，反而更多在遊走相關競爭者之間，謀求俄羅斯自身最大利益，也因此，國際政治的高手並非是直接對抗的競爭者，而是環伺在競爭者旁的「雙頭鷹」。

林廷輝

正當台灣總統府對外澄清，蔡英文總統並未對外表示歡迎英國在東南亞設立海軍基地一事之際，俄羅斯外交部發言人瑪麗亞‧扎哈羅娃（Maria Zakharova ）除了對英國國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）主張在加勒比海與東南亞設立海軍基地表示反對外，認為此舉將造成國際社會不穩定與危機重重，她並用強烈的外交措辭表示：「切實採取行動並對俄羅斯及其盟友構成威脅，俄羅斯會保留採取適當回應措施的權利」。顯然英國在南海附近海域設立海軍基地的問題，將拉進更多的域外國家勢力，也使得這件台灣看似輕鬆平常的事，在國際關係上絕對是個大議題，因為它涉及到區域權力平衡以及國際社會結盟的問題。

台灣站隊英美，但對俄羅斯動態必須深入了解

台灣曾在2018年4月1日由外交部部長吳釗燮約見俄羅斯駐台代表，針對前俄羅斯雙面間諜在英國遭神經毒劑攻擊事件，表達政府嚴正立場，譴責毒害行為並關切事件真相。顯然在參加美國「自由開放的印太戰略」後，台灣在這件事情上原本可以盡量避免捲入大國之間的糾紛，但在英國與美國強勢運作下，似乎也不得不選邊站，選邊站並不是不對，因為現今國際社會已沒有讓台灣採取模糊或避險策略的環境與條件，就算台灣沒有公開表示站隊哪一邊，但在中國持續對台灣進行文攻武嚇之際，台灣一面倒向美國的情況還是會被「迫」出現，台灣對俄羅斯的抗議就可說明這種模糊與避險策略並不切實際，況且這無關哪一個政黨執政，在外交壓力下，台灣時常由不得自己。不過，台灣要做的便是了解與切身相關的南海事務所引發的各國權力競逐現象，俄羅斯便是重中之重。

俄羅斯外交部發言人瑪麗亞‧扎哈羅娃對英國國防大臣威廉姆森主張在加勒比海與東南亞設立海軍基地表示反對，認為此舉將造成國際社會不穩定與危機重重。（REUTERS）

俄羅斯暗中經營南海周邊國家

一、俄羅斯與菲律賓

俄羅斯角色微妙，雖然南海事中美競逐的戰場，但俄羅斯的影子也隨處可見，包括俄羅斯在菲律賓總統杜特蒂上台後的兩年半時間裡，已派出軍艦造訪馬尼拉五次，2019年1月6日，俄國太平洋艦隊旗艦「瓦良格號」（Varyag）、反潛驅逐艦「潘迪雷耶夫上將號」（Admiral Panteleyev）與一艘補給艦訪問馬尼拉港五日，菲律賓戰略運輸艦「丹轆號」（BRP Tarlac）也在2018年10月1-6日於杜特蒂總統任內首次訪問海參崴，這也難怪同年8月中美國國防部主管亞太安全事務助卿薛瑞福（Randall G. Schriver）訪問馬尼拉，諄諄勸告菲律賓勿購買俄羅斯武器，如果說杜特蒂親中是為了經濟利益，那親俄羅斯的作法，就有高度的政治軍事的戰略考量，非單純僅為了經濟問題而已。

二、俄羅斯與越南

俄羅斯聯邦軍事技術合作局局長舒加耶夫（Dmitry Shugaev）曾在2018年9月6日透露，俄羅斯與越南在軍事技術合作領域的總訂單，已經超過10億美元，包括蘇-30MK2戰鬥機和P636潛艇的契約；俄羅斯在2017年簽署的向越南提供T-90和T-90S主戰坦克契約，目前也正按計劃執行。另外讓中國外交部發言人陸慷幾句話帶過的俄羅斯與越南南海石油開發案，也讓越南深信，俄羅斯的確是制衡中國的一招好棋。

俄國太平洋艦隊旗艦「瓦良格號」、反潛驅逐艦「潘迪雷耶夫上將號」（圖）與一艘補給艦訪問馬尼拉港五日。（gcaptain.com）

2018年5月14日由俄羅斯石油公司（ROSNEFT）對外宣布，將在南海中國宣稱的九段線內85公里處，也就是中越存在爭議的紅蘭花（Lan Do）天然氣田鑽井並開採天然氣，至今開發活動仍然進行，完全與越南及西班牙開發案在中國抗議下叫停不同命運。10月底，兩國舉行副部長級的政府間能源委員會會議，決定進一步擴大在南海石油和天然氣開採領域的合作。越南有意採購俄羅斯的武裝直升機，S-400防空導彈，甚至蘇-35戰機，或者也有傳聞是價值20億美元以上的12架蘇-57戰機，雖然蘇-57戰機要到2025年才量產，但更可說明越俄兩國軍事交易媒介的熱絡，中國雖然抗議，但越俄兩國好像當作耳邊風，更顯現出中國對俄羅斯的顧忌程度。

三、俄羅斯與馬來西亞

目前，馬來西亞的軍中就有俄羅斯製的防空系統、反坦克系統、四架米-17消防用直升機、米格-29M戰術戰鬥機以及蘇-30MKM等多功能戰鬥機，雖然馬來西亞國防部長穆罕默德薩布（Mohamad bin Sabu）對於俄羅斯製造的戰鬥機可用性差，但俄羅斯反而藉此機會提供馬來西亞維修，未來在零組件與維修技術上勢必記一步發展，這也是俄羅斯推動東南亞採購俄製軍火重要的據點之一。

四、俄羅斯與印尼

原本在2018年2月就傳出印尼將向俄羅斯購買11架蘇-35戰機，價值約11.4億美元，不過由於美國制裁俄羅斯，印尼深怕受到影響，因此在8月達成以物易物的方式，包括用咖啡、棕櫚油和茶葉等商品，換取蘇-35戰機，印尼則期待在2019年10月能收到第一架戰機，用以逐漸汰換美國F-5戰機。

五、俄羅斯與印度

過去，俄羅斯與印度之間的軍事關係就非常緊密，俄羅斯販售給印度的軍事武器還要比販售給中國的來得高級，2018年印度54.3億美元向俄羅斯採購5套S-400「凱旋」（Triumf）飛彈防空系統，引起美國的關注，但印度在美國也需要拉攏下，巧妙運用了這樣的關係，除了S-400之外，還採購了4艘價值20億美元的「風暴海燕級」（Krivak-class）護衛艦，價值10億美元的KA-226輕型直升機等軍事裝備。雖然印度沒有直接進入南海與中國面對面衝突的立即危機，但不斷強化俄羅斯製的軍事設備，也讓中印關係除了長久無法解決的邊界問題外，增添了更多的不確定性。

俄羅斯石油公司將在南海中國宣稱的九段線內85公里處，也就是中越存在爭議的紅蘭花天然氣田鑽井並開採天然氣，至今開發活動仍然進行。（Energy Global News）

俄羅斯的南海政策

即使俄羅斯與美國在全世界各地區都存在競爭關係，但在南海問題上，美俄兩國均為境外國家，也無領土爭端，因此在領土爭議主權上採取中立的政策。但不同的地方在於，中俄關係遠遠友好於中美關係；但在南海問題上，俄羅斯也想好好地經營與東南亞國家關係，不願得罪南海周邊國家的聲索國，即使中俄關係良好，但在南海問題的立場與態度上，俄羅斯並不會偏袒中國，甚至反而與權力相對弱勢的東南亞國家交好，藉以制約中國。除了在領土主權爭議上與美國一樣採取中立立場外，俄羅斯作為繼美國之後東南亞第二大武器供應國，在東南亞也有軍售的利益，美中在南海的緊張情勢，不僅為美國帶來軍火市場，俄羅斯也會連帶受到影響。

俄羅斯對英國要在東南亞設立海軍基地反應這麼大，除了英國在軍事上力挺烏克蘭之外，2018年1月，俄羅斯圖-160戰略轟炸機飛越北海，在英國兩架颱風戰機升空試圖攔截；8月俄羅兩架戰機進入羅馬尼亞的黑海領空，侵犯到北約會員國的領空，因此英國派出四架戰機應對，俄羅斯戰機隨後離開；9月，俄羅斯兩架戰機飛臨斯堪地那維亞半島間的北海，英國與法國戰機隨即升空，11月英國軍艦鄧肯號（HMS Duncan）進入黑海海域，也遭遇到俄羅斯十七架戰機低空飛過。

2018年11月，英國軍艦鄧肯號進入黑海海域，遭遇到俄羅斯十七架戰機低空飛過。（www.dailystar.co.uk）

此次英國要在海外設立基地的做法，對俄羅斯而言，便是為是北約組織軍事力量的外擴，這也讓俄羅斯內部興起一股重新在海外設立軍事基地的呼聲，而第三世界國家也有因此而鼓勵俄羅斯考量這種作法，例如2018年8月，俄羅斯與中非共和國簽署軍事合作協議，協議規定俄羅斯將在中非成立一個軍事培訓中心，也有傳聞認為該培訓中心是俄羅斯在非洲設立軍事基地的前期工作，雖然中非共和國的國防部長已出面否認，但卻不能阻止俄羅斯擴張軍事力量的野心。例如俄羅斯米格31戰機在飛行訓練中發射一枚「匕首」導彈，「匕首」（Kinzhal）導彈的飛行速度是音速的十倍，飛行距離逾1250哩，可攜帶核彈頭和傳統彈頭，另一款超音速導彈RS-26「先鋒」（avangard）目前則已經開始量產，俄羅斯軍事科技的先進技術，對美國已造成威脅。

不過，即使俄羅斯要與東南亞國家交好，但也不會犧牲俄羅斯與中國的關係，除了習近平主導的國際會議（一代一路峰會、金磚五國、閱兵等）場合，普丁大部分都會積極參與之外，2016年9月中俄兩軍也曾在南海進行聯合軍演，為了排除美國介入南海的勢力，中國深知單靠自身力量是不夠的，中國也會持續購買俄羅斯先進武器，只要與俄羅斯維持良好關係，美國在國際事務上也不會將中國逼入死胡同，只不過俄羅斯自身也打著如意算盤，非單純自發性地協助中國力抗美國，反而更多在遊走相關競爭者之間，謀求俄羅斯自身最大利益，也因此，國際政治的高手並非是直接對抗的競爭者，而是環伺在競爭者旁的「雙頭鷹」。

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