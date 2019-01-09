聚焦南海》英國欲在東南亞設立海軍基地的戰略意圖

英國在東南亞建造海軍基地，帶來的將不僅僅是軍事利益與軍售商機，同時也會引發海上盟國之間的競爭與合作關係，為南海未來局勢投下了不穩定的變數。

林廷輝

2018年12月30日，英國《星期日電訊報》（the Sunday Telegraph）援引英國國防大臣威廉姆森（Gavin Williamson）的採訪報導稱，英國計劃在加勒比和東南亞建立兩個新的軍事基地。美國有線新聞網CNN便分析了英國選擇在「脫歐」後進入亞洲，認為這是合情合理的，主要基於希望中國遵守國際法規範、配合美國自由航行政策以及軍售的目的，特別是最後一項，CNN根據「斯德哥爾摩國際和平研究所」（the Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI）統計2013-2017年的軍售資料顯示，英國是世界上第六大武器出口國，認為在東南亞設立軍事基地，就成了一個活生生的軍事硬體設施的「展售場」（showroom）。

根據英國國防部的資料顯示，2017年英國海外軍售金額為1,130億美元，占了英國對外貨物出口的2.6%，在2015-2016年間，每200個英國人的工作項目就跟國防產業有關，沙烏地阿拉伯、科威特、阿曼、印度、巴西甚至是美國等，都是英國重要的軍火交易國，澳大利亞也在2018年6月與英國簽署了260億美元的契約，購買九艘反潛護衛艦，這九艘護衛艦將由澳大利亞國營的ASC造船公司監督下，由英國航太系統於阿得雷德（Adelaide）建造，並計畫在2020年代後期交付澳洲皇家海軍使用，艦上也將裝備美國洛克希德‧馬丁的神盾作戰管理系統（Aegis Combat System），同時結合澳大利亞國防產業製造商紳寶（SAAB）的戰術界面技術，與軍艦上澳大利亞製造的雷達結合，可大幅增強軍艦的防空反導彈能力。

英國是世界上第六大武器出口國。圖為英國海軍的伊莉莎白女王號航空母艦。（Dave Jenkins - InfoGibraltar - https://www.flickr.com/photos/infogibraltar/28386226189/）

英國脫歐，重心放在大英國協成員

顯然，英國在「脫歐入亞」議題上，配合美國「自由開放的印太戰略」，不僅僅只在南海行使「自由航行權」這樣的基本款而已，更重要的是要把軍力投射到亞太地區，而英國在亞洲地區的角色更加特別，雖然英國自第二次世界大戰後的國際霸權地位被美國所取代，但仍然在政治與文化上影響著過去殖民過的地區與國家，特別是南海周邊有馬來西亞、新加坡，以及被保護國汶萊，非南海的東南亞國家緬甸，都與英國的關係密切，印太戰略中的印度，更是過去英國殖民遠東地區的大本營，印度眾多的人口，也成為英國在統治香港、斐濟等地重要勞力來源地，南亞其他國家包括巴基斯坦，孟加拉、斯里蘭卡等國，也都是大英國協的成員之一，這些國家的政治菁英，大多選擇到英國留學在返國位居政治要職，大英國協的運動會及其他文化活動也都相互連結，這種臍帶關係，也是未來英國勢力重返亞洲最重要的基礎。

大英國協的成員，要不就是中國「帶路倡議」（Belt and Road Initiative）的對象國，要不就是美國「印太戰略」的對象國，整個國協人口數大約有24億人口，當英國站在美國這一側，同時影響過去殖民地的政治菁英政策支持美國這一方，便會削減中國擴張勢力的力度，這也是英國存在兩強之間仍有價值的理由。特別是有潛力與中國抗衡的印度，由於過去印度在冷戰期間採取不結盟政策，不願在表徵上讓外界認為他是與某一個強權站在一起的，因此，當美國雖然提出「印太戰略」，印度雖然與中國有邊界糾紛 、西藏問題及其他兩國齟齬的事件，但對外戰略在表面上都要維持一定的距離，即使印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）在訪問美國及日本時不經意地會從肢體動作看出意向，2018年6月19日，印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）在希臘歐洲和外交政策基金會（Hellenic Foundation for European and Foreign Policy）演說時指出，印度致力透過建立健全、以規則為基礎的多邊架構。同時呼應印度總理莫迪6月初在新加坡香格里拉對話中以「戰略自主」的演講談話中表示，印度以致力維持與世界強權集團不結盟的態度，保持國際多極化的承諾。但英國與印度的關係特殊，使得美國在推動「印太戰略」過程中，又有英國的參與，特別是英國在南海的行動，能夠說服印度積極協助英國軍隊，這對美國來說如虎添翼，也更具同盟的樣態。

印度總統柯文德在希臘歐洲和外交政策基金會演說時指出，印度致力透過建立健全、以規則為基礎的多邊架構。（www.siasat.com/）

因此，英國在東南亞設立海軍基地絕對是冷戰結束後區域內的一件大事，不容小覷，這代表著原本南海的區域政治結構將發生明顯的變化，因為東協的團結現已因為南海問題發生被分化的現象，中美兩極力拉攏下成為兩個陣營，使得東協已無法團結力抗中國的施壓，美國在區域內也需要其他盟友的協助，而在南海問題上受中國施壓最重的菲律賓與越南，卻常因為經濟因素而有時俯首稱臣，但有時又因南海問題引發內部民族主義問題，對中國採取強硬態度，只是支撐的時間不長，卻又軟化而採取扈從的政策，使得美國也大傷腦筋，英國加入美國在南海的陣營，帶來的不僅是英國自身的力量而已，背後大英國協的主要成員國，才是未來要觀察的焦點。

經濟利益和軍事利益並重

至於英國計畫將海軍基地設立在哪一個國家，無論是馬來西亞、汶萊或是新加坡，其實都不是這重大事件的核心，核心是英國打算如何設立這樣的海軍基地，除了軍艦、潛水艇甚至是航母的進駐外，英國是否有駐紮的軍隊及其與其他國家間的軍事互動，以及將在東南亞地區進行何種軍事活動，例如與東南亞國家進行聯合軍演，或在南海緊張情勢下，販售武器給東南亞國家，這當中就包括了英國在這個地區的軍事利益。因此，英國國防大臣威廉姆森才會表示：「英國是亞太區域第二大投資國，如果亞太地區有我們的經濟利益，我們在該區域應該也有軍事利益。」

另一個可能引起域外國家關切的問題是，除了美國在菲律賓的軍事基地，英國接續在馬來西亞、新加坡或汶萊駐軍外，其他像法國甚至是日本，是否因此會群起效尤，展開與南海周邊國家的軍事交流甚至是合作計畫，這也是中國關切且希望在《南海行為準則》條文協商中納入「排外條款」的主因。

英國在東南亞設立海軍基地絕對是冷戰結束後區域內的一件大事，不容小覷，這代表著原本南海的區域政治結構將發生明顯的變化。圖為英國HMS Albion上個月使用自由航行權通過西沙群島附近。（ANTHONY DEVLIN/PA）

日本在2012年4月黃岩島事件後，開始積極協助菲律賓與越南海上警察能量的建構，每年「出雲號」與「伊勢號」與東協國家進行軍事交流，舉行人道演習，不過，最值得注意的是日本是否在東南亞國家尋找長期可以進行軍事合作，由日本防衛部門開發基地，以利未來日本各型軍艦停靠的港口，而有兩個選擇地點則是未來日本將投入經費進行建設的港口，一是越南的金蘭灣，二是印尼的納吐納群島。金蘭灣在2015年11月7日，由當時的日本防衛大臣中谷元前往視察，日本也決定協助越南開發金蘭灣，但詭譎的是，如果僅是開發經濟特區或者是商港使用，為何是由中谷元視察？隔年，也就是2016年4月12日，日本海上自衛隊驅逐艦「有明號」和「瀨戶霧號」訪問金蘭灣，並以此為補給基地；5月，日本掃雷母艦「浦賀」號與掃雷艇「高島」號停靠金蘭灣補給；2017年5月，日本「出雲號」與護衛艦「漣號」在金蘭灣與美國軍艦「福里佛號」（USNS Fall River）會合；2018年9月17日，日本潛艇「黑潮號」也在金蘭灣停泊，金蘭灣雖名為軍民共用港口，但過去在冷戰時期提供前蘇聯作為海軍基地，現今日本軍艦經常造訪金蘭灣，可說已成為日本在南海周邊重要的補給基地，即使越南對此議題表現得非常低調。

日本另一個可能成為海軍基地的地點是印尼的納土納群島，2017年9月日本與印尼同意開發納土納群島為漁業基地，計畫在2018年開始執行，但湊巧的是，2018年12月中，印尼國民軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）上將在該群島主持了軍事基地的成軍儀式，印尼將在這個群島上部署一個陸軍營，一個海軍陸戰隊、工程和砲兵連，並有一個無人機中隊機庫。與此同時，印尼總統佐科威（Joko Jokowi Widodo）表示，如果中國對印尼開戰，印尼將會奉陪，為了追求軍事港口現代化，印尼之後向在群島上同時開發漁港的日本尋求技術合作，也不足為奇了。

至於法國，原本在太平洋上就有屬地，因此雖然不會在南海周邊尋求海上海軍基地，但卻會在英國積極涉入南海事務後，成為另一個積極涉入南海事務的歐洲國家，根據媒體的報導指出，法國部署在太平洋地區大約有2800名軍人，另有兩艘偵察護衛艦、四艘巡邏艇、兩艘多任務艇、五架海上偵察機、四架戰術運輸機和七架直升機。其中，兩艘護衛艦「霧月」號和「葡月」號部署在法屬玻里尼西亞（French Polynesia）群島的海軍基地，此外，新加坡也長期與法國進行空軍飛行訓練計畫，因此，新加坡當然也可以成為法國海軍的補給基地。

未來，英國在東南亞建造海軍基地，帶來的將不僅僅是軍事利益與軍售商機，同時也會引發海上盟國之間的競爭與合作關係，為南海未來局勢投下了不穩定的變數。

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