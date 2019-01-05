兩岸與國際》蔡英文給力川普的印太戰略

未來，美中將會有場長期的角力，台灣的位置會變得更敏感、更重要。蔡英文的選邊站，除了可顧台灣的主權，也可為民主同盟盡一份力，助力印太戰略，應會受以美國為主的民主社群所激賞與支持。

顏建發／健行科技大學企管系教授

2018年九合一民進黨敗選後，蔡英文遭受內外砲火的攻擊，習近平也磨刀霍霍，欲屠之而後快，她面臨個人有生以來最大的風暴，但她回應獨派四老與習近平的「兩個絕不」（絕不接受一國兩制、絕不接受九二共識），除了再度展現女性領導者特有的沉著、審慎、堅定的特質，也為川普的印太戰略注入堅定的元素，而後者將開啟海峽兩國關係發展的新頁。

值得玩味的是，習近平何以選擇1月2日發表《告台灣同胞書四十周年》？為何不是月尾或月頭？過去江澤民在1995年1月30日（農曆除夕）拋出「江八點」、胡錦濤在2008年12月31日（西曆除夕）發表《告台灣同胞書三十周年》的「胡六點」。

一個令人做想像的連結是：習近平不選擇2018年12月31日或2019年1月1日，而是1月2日，可能是在等兩件事：

（1）美國總統川普在當地時間2018年12月31日（北京已是深夜）簽署並公布定期向台灣出售防禦性武器、鼓勵美方高層訪台，加強兩國的政經和安全關係的《亞洲再保證倡議法案》；

（2）我外交部於1月1日對此表示感謝。於是，極可能是習近平幕僚必須搜集與研判美、台的官方說法後，才於1月2日做審慎而完整的反應。

蔡英文回應獨派四老與習近平的「兩個絕不」為川普的印太戰略注入堅定的元素，而後者將開啟海峽兩國關係發展的新頁。（本報資料照）

國內不少專家看到習近平退回鄧小平「一國兩制」的基線，認為是保守、落伍，沒有新意。這是一種評價。但本文的另解是，這是習近平在「和平發展，一國兩制」的總攻擊發起線，蓄勢待發。習近平說：「我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。」「外部勢力」自然是指涉美國。

未來，習近平將象棋與圍棋並用－對台灣象棋與圍棋並下，對美國在亞太的地盤則施予圍棋戰術：

（1） 對台灣象棋與圍棋並用

習近平了解蔡英文政府不可能接受「一國兩制」的高標，因此也做出了低標的倡議；也就是既不能一時鯨吞，不如來個蠶食。於是埋下伏筆：「可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。要推動兩岸文化教育、醫療衛生合作，社會保障和公共資源共享，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。」；「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。」中國在下象棋。蔡英文上台後，中國挖走離台灣較遠的5個邦交國，最近則積極要拿下南太平洋的邦交國；中國在下圍棋。

目前台灣在南太有6個邦交國。其中，索羅門群島是人口與面積最大者。但澳洲外交暨貿易部前副部長巴特利（James Batley）曾撰文提醒：「隨著大選逐漸接近，似乎促使索羅門群島開始思考未來改和中國建交的優點。」雖然索國總理何瑞朗（Rick Houenipwela）曾表示，該國在今年3月舉行全國大選前，不會做出任何外交轉換，但中國市場的誘因太大，怕擋不住：中國是索羅門群島的最大出口市場；2016年索國超過62%的出口銷往中國，只有1%是輸往台灣。只不過，一旦動到南太島國，很多利益相關者－美國、日本、澳大利亞與紐西蘭－會冒出來阻擾中索建交。

台灣在南太有6個邦交國，其中，索羅門群島是人口與面積最大者。圖為蔡英文總統2017年11月造訪索羅門群島。（本報資料照）

（2）對美國下圍棋

習近平上台後，一子一子下，目前已威脅到美國第一與第二島鏈的安全感。2015年起中國不斷擴充軍費，將南海軍事化，在西沙部署展示地對空的導彈，在南沙完成包括戰機跑道等國防設施。南海軍事化的努力正為提升戰機深入南太平洋的能力做準備。過去幾年，中國積極於耕耘南太島國，澳洲洛伊研究院統計，中國自2006年以來提供給南太平洋島國政府的援助總額超過23億美元，其中2/3是押貸。2018年亞太金合會（APEC）於11月12-18日在巴布亞紐幾內亞舉辦，習近平在APEC峰會開始前先在巴紐與部分南太平洋島國領導人舉辦「中國－南太平洋高峰會」，目的不言而喻。

很清楚地，中國想繞過第一島鏈與第二島鏈而直接進入第二島鏈後方的海域。南太雖多小島，但以1982年《聯合國兩洋公約》的決議的「經濟專有區」定義，島嶼所屬國擁有離領海基線二百海浬（370.4公里）範圍內「具有勘探、開發、使用、養護、管理海床和底土及其上覆水域自然資源的權利」看來，中國在此區域的擴張除了會進一步壓縮台灣的邦交國，也將影響美、日、澳、紐在此區的戰略利益。

過去幾年，中國積極於耕耘南太島國，中國在此區域的擴張除了會進一步壓縮台灣的邦交國，也將影響美、日、澳、紐在此區的戰略利益。（EPA）

2017年以來，澳大利亞率先發起對中國「銳實力」的指控，後來又搶下華為原計畫在所羅門群島承擔的海底高速光纜項目，並宣佈禁止華為參與該國5G網路建設。2018年11月上旬，澳國設立一個基礎設施銀行，許諾向南太投資20億美元；島國可直接從銀行獲得投資貸款。英國BBC稱，這是因為中國踏上了澳國的地盤，讓澳國慌了神。最近美、澳、法、英等國動作頻頻，準備在太平洋地區開設新的大使館，增派外交人員，以應對中國的影響力，可見一斑。

去（2018）年11月17日，美國副總統彭斯在巴布亞紐幾內亞舉辦的APEC上批評中國的一帶一路與南海作為、對台灣海峽如此關注而又宣布將與巴紐及澳洲合作，參與曼奴斯島（Manus Island）的隆布魯（Lombrum）海軍基地的聯合海事倡議，足見其憂心。

未來，美中將會有場長期的角力，台灣的位置會變得更敏感、更重要。蔡英文的選邊站，除了可顧台灣的主權，也可為民主同盟盡一份力，助力印太戰略，應會受以美國為主的民主社群所激賞與支持。

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