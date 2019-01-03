瞭望之窗》「習維拉」的救小英同志書

習近平在此時此刻發表如此大篇幅的對台政策有其戰略思考，三月在北京舉行的兩會是否還有後續具體政策推動議程值得台灣關注。但從對台灣內部的影響來看，反而有助蔡英文營造強力捍衛台灣國家利益的領導人形象，也將地方選舉時經濟掛帥的民意轉移至兩岸關係。更重要是，習近平此舉也讓勝選的國民黨騎虎難下，不切割形同與北京附和，模糊以對只會被看破手腳。

托克維爾

民進黨自九合一地方選舉敗選迄今，依然一蹶不振。總統蔡英文全力鞏固權力之餘，還得應付來自黨內獨派逼宮壓力。沒想到此時伸出「神救援」之手的，竟然是來自對岸的「習維拉」－中國國家主席習近平。

習近平在北京人民大會堂舉行的「告台灣同胞書」四十週年紀念會上，用略帶疲態的平緩聲調，發表4,240字的最新對台政策談話。外界總結為「習五條」，除了「統一再統一」以及以「一個中國原則為基礎的九二共識」等老生常談外，其中較具新意的用語是「探索（一國）兩制的『台灣方案』」。

蔡英文的國安團隊顯然早一步獲得情資，不尋常地先安排蔡英文在習近平之前，發表她上任以來首次的元旦談話，定調兩岸關係的「四個必須」，包括：中國必須正視中華民國台灣存在的事實，必須尊重兩千三百萬人民對自由民主的堅持，必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異，必須是政府或政府所授權的公權力機構坐下來談。對照過往蔡英文回應對岸領導人多需長時間內部討論，而且先由陸委會出面的經驗，這次蔡英文回應習近平不但迅速直接、訊息明確，而且是自己站在第一線。從危機處理和損害管控角度來看，遠比選後的「迴廊談話」來得更「接地氣」。

這次蔡英文回應習近平不但迅速直接、訊息明確，而且是自己站在第一線。從危機處理和損害管控角度來看，遠比選後的「迴廊談話」來得更「接地氣」。（中央社）

習近平這次出手有「三大招數」，而蔡英文也預先見招拆招。

第一招數：「習五點」之一就是權衡台灣地方選舉後的藍綠政治版圖與生態丕變，尤其藍營坐擁多數席次，形成「地方包圍中央」新局。

因此習近平大打「聯合陣線」策略，強調在「一中原則」基礎上，願意與台灣各黨派、團體、人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題，開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判。他更鄭重倡議，在堅持「九二共識」與反對台獨的共同政治基礎上，由兩岸各政黨、各界推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

北京眼見韓國瑜、盧秀燕、侯友宜之流在台灣選民「討厭民進黨」的主流氛圍中崛起成為一方之霸，又都緊抱「九二共識」的模糊立場，當然要把握此一良機，藉由這批國民黨地方諸侯現階段具有的輿論聲勢，在明年總統大選前，引導台灣民眾對「九二共識」的支持，弱化多數台灣民眾對統一的抗拒。而即使對於「投機份子」如台北市長柯文哲，習近平也唱和其「兩岸一家親」的論調。

蔡政府自然有備而來，先由蔡英文於「元旦談話」重申「兩岸任何協商必須由政府或政府所授權的公權力機構坐下來談」的既定立場，再由陸委會強勢駁斥中共領導人倡議的「民主協商」、「政治談判」說法，不僅讓台灣沒有國家生存的空間，專制政權也不可能有「民主協商」，台灣更不會接受消滅主權的提議。

習近平的戰略思考，是趁蔡英文和民進黨在台灣內部的支持度衰弱之際，藉由分化手段，區隔蔡政府與國民黨在地方的多數勢力，運用經濟利多來拉攏台灣地方政府，更加孤立中央的民進黨政府。同時也警告未來國民黨可能總統候選人，不得跳出北京所定義的「一中原則框架之九二共識」。唯如此思考有其盲點，因為它同時置國民黨和柯文哲於尷尬情境。

習近平的戰略思考，是趁蔡英文和民進黨在台灣內部的支持度衰弱之際，藉由分化手段，區隔蔡政府與國民黨在地方的多數勢力，運用經濟利多來拉攏台灣地方政府，更加孤立中央的民進黨政府。（AFP）

習近平對於「九二共識」的定調已經給國民黨堅持「一中各表」的「九二共識」狠狠再次「打臉」，就連前總統馬英九、國黨主席吳敦義都立即重申「一中各表」的「九二共識」，馬英九更強調「統一的條件尚未成熟」。韓國瑜等新興地方諸侯勢必也得與習近平定義的「九二共識」有所切割，無法放棄中華民國這塊「神主牌」，更難以代表台灣參與和北京有關兩岸未來任何制度性安排的協商。

至於迄今緊抱「兩岸一家親」、甚至有意更上層樓參選2020總統大選的柯文哲，面臨蔡英文用中國將非洲豬瘟帶進台灣來諷刺「兩岸一家親」的指控，以及習近平用統一為前提的「兩岸一家親」，也只能繼續耍嘴皮子，敷衍了事。但他也承認台灣主流民意無法接受「一國兩制」。

第二招數：習近平指出，探索「一國兩制」的「台灣方案」，有助於統一後台灣的長治久安。

「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分關照台灣同胞利益和情感，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重。

習近平言詞看以動之以情、訴之以利，但光是用修正後的「探索『一國兩制』的『台灣方案』」新說法，卻也自曝北京自知香港「一國兩制」實驗失敗，但基於面子問題，只好提出替代性「台灣方案」來自圓其說。但關鍵現實仍在於，多數台灣人民無法接受「一國兩制」或是任何概括在「一國兩制」框架下的「台灣方案」，即使是國民黨人士都沒有膽子接受此一說法。畢竟「一國兩制」在香港實行的結果，是港人自由與法治人權的終結，這是習慣於民主、自由、人權體制的台灣人民絕對無法接受的。北京領導人迄今仍然相信能夠用如此包裹毒藥的糖衣來誘騙台灣人民，只能說是癡人說夢，但套在威權政權的中國領導人眼中，則是其一貫態度。

北京領導人迄今仍然相信能夠用包裹毒藥的糖衣來誘騙台灣人民，只能說是癡人說夢，但套在威權政權的中國領導人眼中，則是其一貫態度。（EPA）

第三招數：習近平加強推動統一的力道。他雖然未明確說出統一時程，但強調台灣是中國內部事務，說「中國人不打中國人」，卻也未承諾放棄對台使用武力。

「習五條」，多次重提「一國兩制」和「統一」等語，定調「九二共識」為在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。此一論述明顯是針對美國近來頻頻打「台灣牌」而來。 由於川普政府已經定調重新採取對中政策，並視台灣為其圍堵中國崛起的「印度太平洋戰略」中之重要資產，讓北京感到芒刺在背。尤其去年川普政府接連簽署多項友台法案，包括今年生效的「2018亞洲再保證倡議法案」，都讓北京擔心台灣向華府漸漸靠攏。是以，習近平重申統一的急迫性，目的即在警告美國不要「聯台抗中」。

習近平在此時此刻發表如此大篇幅的對台政策有其戰略思考，三月在北京舉行的兩會是否還有後續具體政策推動議程值得台灣關注。但從對台灣內部的影響來看，反而有助蔡英文營造強力捍衛台灣國家利益的領導人形象，也將地方選舉時經濟掛帥的民意轉移至兩岸關係。更重要是，習近平此舉也讓勝選的國民黨騎虎難下，不切割形同與北京附和，模糊以對只會被看破手腳。

與其說這是習近平的告台灣同胞書，不如說這是「習維拉」的救小英同志書！

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