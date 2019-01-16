法律白話文小學堂》家暴了怎麼辦—到底什麼是保護令，怎麼聲請呢？

如果已經有家暴的事實發生，而且有可能再度發生，就可以聲請保護令。也因此，有家暴的發生，最好要蒐集證據，例如錄音、錄影或去醫院驗傷，法官才能確認，真的已經發生了家暴的情況。如果證據不足，很可能聲請會遭到法官駁回。

◎蔡孟翰

近日某位酒後父親因為十歲兒子買的肉圓沒加辣，憤而毆打妻小，引起網友公憤、包圍這一家的住處，甚至有人炒了一大盆辣椒要「招待」這位父親。

新北市林姓男子因不滿小孩買肉圓沒加辣，竟動手毆打兒子並對妻子勒脖。在引起公憤後，林男表示自己將公開道歉。（圖擷自youtube）

家庭暴力的案件頻繁的出現在當今的社會中，從政治人物、知名藝人，到可能身邊周遭的親朋好友，都有可能是家庭暴力案件的當事人。不過並非每一件家暴事件都會如肉圓男的案件被爆發，更多的案例是潛伏在閉起門的家庭中；而且也不是每一件家暴事件都會如此引起周遭的陌生人仗義執言，家暴極度容易被當事人自己或外界所隱忍。

但無論如何暴力終究是不對的，在面對家人的傷害時，該如何自我保護或保護家人、甚至在必要時藉由公權力介入呢？

「家庭暴力防治法（以下簡稱「家暴法」）」及「保護令」因此存在。

什麼是家暴呢？

除了大家直覺想到的身體上侵害，例如毆打、肢體上的攻擊等等，所謂的「家庭暴力」也包括精神上的侵害，例如言語上的謾罵、侮辱、威脅恐嚇、騷擾，或跟蹤、監視等等足以讓人精神痛苦的行為。

而遇到家暴，最直接的方式就是打110報警或113尋求協助。

可以對誰聲請保護令？

當面臨家暴發生時，家庭成員可以對施暴者聲請民事保護令，請求保護。

而所謂的「家庭成員」，包含了下列對象及他們的未成年子女：

1. 夫妻、或已經離婚的前夫、前妻。

2. 現在或曾經有同居關係（例如同居男女朋友），或一起居住的成員。

3. 現在或曾經是直系血親或直系姻親（例如曾祖父母、祖父母、父母、子女、孫子女、曾孫子女等等或其配偶）。

4. 現在或曾經是四親等以內的親戚（包括旁系血親或旁系姻親）。

5. 現在或曾經有家長家屬或家屬關係的人（例如繼父母、繼子女）。

從上面的家庭成員列舉可以知道，「家庭成員」不一定要是現在式喔，過去曾經有過這曾關係、但已經結束了（例如離婚的夫妻），還是可以聲請保護令。另外，「家庭成員」也包括沒有血親和姻親關係的同居人，這也是針對「恐怖情人」所增訂設計的。

除了大家直覺想到的身體上侵害，例如毆打、肢體上的攻擊等等，所謂的「家庭暴力」也包括精神上的侵害。（圖片來自網路）

只有對以上的家庭成員侵害才能聲請保護令喔，所以被鄰居辱罵、被同事騷擾、陌生人跟蹤等等，都沒辦法透過家暴法聲請保護令，而是應該透過刑法或社會秩序維護法其他規定進行保護。

如何聲請保護令？

如果已經有家暴的事實發生，而且有可能再度發生，就可以聲請保護令。也因此，有家暴的發生，最好要蒐集證據，例如錄音、錄影或去醫院驗傷，法官才能確認，真的已經發生了家暴的情況。如果證據不足，很可能聲請會遭到法官駁回喔。

在實務上常見夫妻之間摩擦而吵架，或不小心發生的肢體衝突，受傷的一方就會跑去法院聲請保護令，但這種情況很可能會被認為只是偶發性的家庭衝突，未必會反覆發生，而沒有具備聲請保護令的程度，會駁回聲請。

保護令依效力期間的長短和聲請方式，可分成三種：

●緊急保護令

●暫時保護令

●通常保護令。

緊急保護令除了「已發生」、「可能再發生」外，還要有「急迫危險的情況持續發生中」。例如，要是再不趕快核發保護令，受害者可能就會重傷或死亡的危險程度。緊急保護令在四小時內核發。

暫時保護令就是短期、暫時性的保護令，法官通常以書面取代開庭審理；如果核發暫時保護令後，通常在一、兩個月左右會再進行通常保護令的開庭審理；如果開庭審理的法官又核發通常保護令，期間可能會是二年以內。如果通常保護令快過期了，但覺得還是有保護令的需要，可以再到法院聲請延長。

保護令可以向警察局、地方法院、或縣市政府的社會處／局聲請。在法院和社會處／局通常都會有社工，可以協助受害者的需求，而保護令的聲請是不需要繳納任何費用的喔！

法院對保護令的聲請做出結果，不論是核發或駁回，都可以在十天內提起抗告，也就是再請法官重新判斷一次。

保護令的措施

法院核發保護令，可以要求相對人（施暴者）不可以再對家庭成員實施暴力、騷擾、接觸、跟蹤、通話、通信或其他非必要的聯絡；甚至是「遠離令」，如要求相對人搬離家庭成員的住處，或遠離家庭成員的住居所、學校、工作場所或其他經常出入之特定場所等等。

保護令可以向警察局、地方法院、或縣市政府的社會處／局聲請。在法院和社會處／局通常都會有社工，可以協助受害者的需求，而保護令的聲請是不需要繳納任何費用的喔！（圖片來自網路）

值得注意的是，保護令本身是民事的裁定，也就是說，即便法院同意聲請人的聲請，核發了保護令，相對人也不會立刻被抓去關！只有在相對人在核發保護令後，繼續做出違反保護令的行為，才會以違反《家庭暴力防治法》的規定開啟刑事訴訟，也才有面臨刑事責任的可能。

相對人違反保護令，可以處三年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下的罰金。

換句話說，保護令是對相對人的警告，提醒相對人不可以再傷害聲請人，如果相對人遵守了，並不會有不利後續；反之，違反的話就可能會受到刑事處罰。（也提醒大家，取得保護令不代表從此之後一定平安幸福，依舊要注意安全）

因此，常見的問題，比如家庭成員都擔心法院核發了保護令，是不是家人就會被抓去關，而捨不得、或不敢聲請保護令，這是錯誤的！

「清官難管家務事」、「家家都有本難念的經」，因此家庭暴力往往容易被忽略，卻可能也容易導致發生難以挽回的傷害。即便是親愛的家人，但當面臨他們對自己或家人傷害，還是應該勇敢、理性的保護自己或家人。

保護令不會是家人吵架時拿來制約對方的武器，而應該是面對不理性傷害時的盾牌。面對家庭衝突，我們需要更理性的去面對。

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