法律白話文小學堂》你所不知道的統一發票

最近一期的統一發票已於本月25日發布！親愛的讀者們您中獎了嗎？！兌獎的同時可曾想過，對了這麼多年的統一發票到底是什麼？除了兌獎，為什麼會有統一發票這東西呢？而且在其他國家好像也只有拿到收據但不能兌獎！為什麼台灣會有統一發票這東西呢？

◎黃書瑜

從小到大，除了小時候父母給的零用錢及工作後的薪水之外，應該許多人都跟我一樣總是很期待每個單月的25日吧？平常花了那麼多錢在吃喝玩樂上，總是會希望那一張張的統一發票可以多少填補一下生活開銷。

不過到別的國家去旅遊消費時，好像只有拿到收據，沒有拿過像我們統一發票這樣可兌獎的紙張，有沒有人想過，除了兌獎，為什麼會有統一發票這東西呢？以下簡單來為大家介紹一下統一發票。

統一發票是為了防範商家逃漏稅下的產物

簡言之，為了達到防止商家逃稅、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部訂定了《統一發票給獎辦法》，才有了統一發票。

話說稅法的分類中，有一種分類是以租稅能否轉嫁為區分，分為直接稅及間接稅。

直接稅是不能轉嫁的租稅，納稅義務人取得了收入，根據收入直接向政府繳稅，此時納稅義務人就是最終的租稅負擔者，像是所得稅、地價稅、土地增值稅等就是直接稅的例子。

間接稅是指當消費者購買貨品或服務的時候，原先應繳納稅款者為銷貨者或服務提供者，但透過交易行為，將稅捐成本轉嫁給最後消費者負擔，像是營業稅、貨物稅、關稅、印花稅等都屬於這種類型。

假設商家不開立統一發票，它的收入就有可能減少，消費者不拿統一發票，或許可以便宜一點點買到他想買的東西，但政府呢？政府就有可能因此稅收減少，這會是政府很不樂見的情形。

所以，藉由拿取統一發票可以兌獎也可能會中獎的期待，來防止稅捐之逃漏，也就有了我們現在每單月的小確幸。

統一發票的種類及用途

我們較為熟悉的統一發票有傳統以長條型紙張作成的發票，還有就是以熱感應紙作成的電子發票。但這種分類比較是我們以生活中常見的形式為分類。實際上在《統一發票使用辦法》第7條規定中有將統一發票分為六種類型：

一、三聯式統一發票：專門提供給營業人銷售貨物或勞務給營業人使用。

二、二聯式統一發票：專門提供給營業人銷售貨物或勞務給非營業人使用。

三、特種統一發票：專門提供給營業人銷售貨物或勞務，於特種稅額計算時使用。

特種統一發票對一般人而言很少見，我們知道的營業稅稅率是5%，可是在營業稅法第11條以下有規範到一些行業它們所使用的稅率不是5％，像是銀行業、保險業、信託投資業、證券業、夜總會等，這些行業所開立的就會是特種統一發票。

四、收銀機統一發票：專門提供給依一般稅額計算之營業人，銷售貨物或勞務，以收銀機開立統一發票時使用。

五、電子計算機統一發票：專門提供給營業人銷售貨物或勞務，並依一般稅額計算者使用。

由於本類發票不合時宜，已在新修正之條文中刪除，於109年1月1日將會正式走入歷史。

六、電子發票：指營業人銷售貨物或勞務與買受人時，以網際網路或其他電子方式開立、傳輸或接收之統一發票。

統一發票的外觀

而統一發票上面通常會記載什麼呢？

由圖可知，在發票流水號的位置還會印有防變造花紋，這是因為過去有塗改發票流水號冒充中獎發票對獎的情況，所以圖案本身也是有它的目的跟用意存在的。

統一發票的中獎金額

現行的統一發票獎別有特別獎（1,000萬元）、特獎（200萬元）、頭獎（20萬元）、二獎（4萬元）、三獎（1萬元）、四獎（4,000元）、五獎（1,000元）、六獎（200元）。

依所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，政府舉辦的獎券中獎獎金超過2,000元者要分離課稅，須按給付全額扣繳20%稅款。除此之外，中獎金額超過1,000元者還需要計算4‰印花稅。

所以通常除了六獎的200元外，通常都沒辦法實領全額。以下提供中獎金額與實領金額表供大家參考。

在對統一發票有初步的了解後，就知道為什麼常常會聽到若有漏開發票或開的金額不正確的時候可以向國稅局檢舉了吧！除了一起防杜逃漏稅的情況外，還有機會增加自己的荷包。以後購物時，除了到免開統一發票的店家外，可千萬別忘了要拿取統一發票喔！

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