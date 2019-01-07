小葉日本台》平成年代的點點滴滴，哈日見證總集篇

1989年1月8日開始的平成年即將結束，繼位的德仁年號預計會在4月發表，所以今天就來說說，平成這30年間，最受歡迎的女優、大河劇、廣告代言人、電影，甚至是最受歡迎的名字有哪些。

小葉日本台

2019了，新的一年對日本來說，很重要的大事是天皇明仁將於4月30日退位，換言之，1989年1月8日開始的平成年即將結束，繼位的德仁年號預計會在4月發表。本次題目就來整理網站上對平成30年間的一些有趣調查，畢竟不是太古早的事，大家也會比較有感，首先就從「平成最強美人女優」介紹起，前三位分別是北川景子、新垣結衣、石原里美。

北川景子、新垣結衣、石原里美，平成最強美人女優

這是專做各類排行很有名的網站「gooランキング」的調查，調査對象是20～40歲男女500名，可複選，票數相同名次就併列，以下平成最強美人女優TOP 20分別是： 1位：北川景子、2位：新垣結衣、3位：石原里美、4位：綾瀬遙、5位：深田恭子、6位：石田百合子、7位：佐佐木希、8位：柴咲幸、9位：菅野美穂、9位：澤尻英龍華、11位：廣瀨鈴、12位：有村架純、13位：桐谷美玲、14位：檀麗、14位：仲間由紀恵、16位：上戸彩、16位：吉瀨美智子、16位：長澤雅美、19位：橋本環奈、20位：中谷美紀。

左起：北川景子、新垣結衣、石原里美，是平成最強美人女優前三名。（圖：網路）

眉批：

1. 完全不意外不爆冷的前三名，差別是如果是小葉選，NO.1會是石原里美。 2. TOP 20的美人女優想必大家都熟，辨識度都高，很好拿來比較一番。 3. 人的記憶容量有限，離現在愈近，媒體曝光度愈高就愈容易有印象，雖號稱是平成年間的調查，但票選出來的仍是以2000年後冒出頭開始活躍的藝人居多。 4. 排名第19的橋本環奈自從演了真人版的《銀魂》後，已經快忘了她原本的長相了，片中「神樂」的威力實在太強大。 5. 那些早年的日劇女王呢？松嶋菜菜子排21，宮澤理惠排23，竹內結子排41，鈴木保奈美則是排53，以上。

所喬治＆上戶彩，平成年間廣告最多代言人

日媒直接統計，平成30年間CM量最多的男女明星，男性部分所喬治是7個年度的NO.1，女性方面則是上戶彩以6個年度第一封后，以下名單參考看看！

〈男性部門〉： 【7回】所喬治（1992、93、94、95、96、98、99年） 【5回】中居正廣（1996、97、2001、02、05年）、木村拓哉（2005、06、07、08、09年）、香取慎吾（1997、99、2000、02、06年）、石川遼（2009、2010、11、12、13年） 【2回】隧道二人組／石橋貴明、木梨憲武（1989、1990年）、松岡修造（2008、2014年）、相葉雅紀（2015、16年）

〈女性部門〉： 【6回】上戸彩（2004、05、06、09、2010、15年） 【4回】飯島直子（1997、99、2000、2001年） 【2回】宮澤理惠（1990、91年）、牧瀬里穂（1991、93年）、鈴木杏樹（1994、95年） 菊川怜（2002、03年）、仲間由紀恵（2005、06年）、篠原涼子（2006、07年）、蘿拉／Rola（2014、17年）

所喬治與上戶彩是平成年間廣告最多代言人。（圖：網路）

眉批：

1. 各式商品百百款，廠商找代言人要的是形象吻合又能加分，相對的，明星拍廣告的接或不接，評估的則會是產品屬性與自己的螢幕定位，特別是所謂的人氣偶像，經紀公司挑得很。所喬治和上戶彩分獲男女榜的NO.1，代表的是兩人在各年齡層都受歡迎且代言產品的range很廣，百搭啦。 2. 年輕朋友可能對所喬治不熟，看到飯島直子、牧瀬里穂的名字滿懷念的，嗯，這樣比較有橫跨平成30年的歷史感。 3. 中居正廣、木村拓哉和香取慎吾都各有五回的NO.1，人氣真的很旺，有興趣的讀者不妨從他們獲NO.1的年度回憶一番，比如木村全集中在2005年以後，比如當年OH-HA的慎吾媽媽等。 4. 榜單中的石川遼是高爾夫球選手，松岡修造則是前網球選手，現在仍是很活躍的綜藝咖。

平成の大河劇收視TOP 10，第1位是《春日局》的32.4％

民放台連續劇最強收視排行過去常介紹，這裡就不再重覆了，本次來談大河劇，平成年間平均收視TOP 10的作品有： 第1位：《春日局》1989／32.4％、第2位：《秀吉》1996／30.5％、第3位：《八代将軍吉宗》1995／26.4％、第4位：《太平記》1991／26.0％、第5位：《信長》1992／24.6％、第6位：《篤姫》2008／24.5％、第7位：《毛利元就》1997／23.4％、第8位：《宛如飛翔》1990／23.2％、第9位：《利家與松～加賀百萬石物語》2002／22.1％、第10位：《天地人》2009／21.2％。

平成大河劇收視代表作：右起《春日局》、《篤姫》、《天地人》。（圖：網路）

眉批：

1. 平成年從1989年開始，這一年的大河劇《春日局》果然開出慶祝行情的平均收視32.4％，排名30年來的第一名。 2. 關於這部NO.1的《春日局》，因時代久遠沒機會目睹，倒是對「春日局」的認識則是來自多年前富士台的《大奧～第一章》，松下由樹演的，印象頗深。 3. 這10部大河劇個人有收的6部，但沒全看過，目前會想重看的是《宛如飛翔》和《天地人》。

平成の電影票房TOP 10，宮崎駿的《神隱少女》308億日圓奪冠

簡言之，就是30年來在日本上映最賣座的電影，日片洋片動畫都算，全看過的人應該不少吧！

第1位：《神隱少女》2001年／308億日圓、第2位：《鐵達尼號》1997年／262億日圓、第3位：《冰雪奇緣》2014年／255億日圓、第4位：《你的名字。》2016年／250.3億日圓、第5位：《哈利波特－神秘的魔法石》2001年／203億日圓、第6位：《霍爾的移動城堡》2004年／196億日圓、第7位：《魔法公主》1997年／193億日圓、第8位：《大捜査線 THE MOVIE 2 封鎖彩虹橋！》2003年／173.5億日圓、第9位：《哈利波特─消失的密室》2002年／173億日圓、第10位：《阿凡達》2009年／156億日圓。

平成電影票房由宮崎駿的《神隱少女》以308億日圓奪冠。（圖：網路）

眉批：

1. 好在有宮崎駿，第1名不致落入西洋片之手，而且票房前十大，大師就佔了三部，好強！ 2.《大捜査線2》真的難能可貴，真人版日影唯一進TOP 10，小葉超愛本系列，系列作品全收，特別是一號機的室井管理官，永遠的經典。 3.《冰雪奇緣》這部動畫在日本能賣出如此驚人票房，日本片商的行銷策略值得一提。不急於上映，先狂推日版主題歌〈Let it go～ありのままで〉到人人朗朗上口，再把客群從原本家長帶小孩看的迪士尼動畫擴大成情侶必看的浪漫愛情片，這招很厲害，結果大成功，觀眾很自然的會在戲院裡ありのままで的大合唱，看過的一刷再刷，票房就這樣堆高起來。

翔太＆美咲，平成年最受歡迎的男生與女生名字

這項榜單是「明治安田生命」所做的統計，保險業做這類調查滿有所本的，有一定準確度，先來看一下平成年間出現頻率最高的男女孩名字：

平成年間最受歡迎的名字「男生篇」 第1位：翔太（しょうた）、第2位：翔（しょう）、第3位：健太（けんた）、第4位：蓮（れん）、第5位：大輝（だいき）、第6位：大翔（ひろと）、第7位：翼（つばさ）、第8位：大樹（だいき）、第9位：颯太（そうた）、第10位：拓也（たくや）。

平成年間最受歡迎的名字「女生篇」 第1位：美咲（みさき）、第2位：葵（あおい）、第3位：陽菜（ひな）、第4位：櫻（さくら）、第5位：愛（あい）、第6位：結衣（ゆい）、第7位：七海（ななみ）、第8位：愛美（まなみ）、第9位：未来（みらい）、第10位：美月（みつき）。

松田「翔太」和伊東「美咲」，分別為平成年間最多人取的男性與女性名字。（圖：網路）

眉批：

1.「明治安田生命」每年都有做調查，平成30年間的匯總統計參考價值高。 2. 不管是男生還是女生，被取做名字的都滿大眾化，基本上未見什麼閃閃發亮的特殊名字。 3. 男生第一名的「翔太」果然是父母親的最愛，不但從平成元年到平成三年3連霸，平成前十年全都在前幾名之列。 4. 女生第一名「美咲」同樣有著高人氣，從平成三年起連六年NO.1。 5. 依此換算，現在在日本街頭對著20歲左右的年輕人呼喊「しょうた」或「みさき」，大概會有不少人回頭轉身喔！

結末

寫這篇文章時上網果然google到一堆平成年間的各種票選調查，其他還有像連續劇最高收視為《半澤直樹》最終回的42.2％，最佳體育選手是鈴木一朗，卡拉OK熱唱榜首位是一青窈的〈花水木〉，最讓人感動歌曲NO.1是〈世界上唯一的花〉……，隨著平成年代結束的最後倒數，不同單位的各類統計鐵定還會愈來愈多，對有在追日本流行文化的朋友而言，絕大部分會和這平成30年間交集，同步見證，在此做一些些總整理，方便大家回顧懷念。

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