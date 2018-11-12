小葉日本台》愛在記憶消失前—她與他與他們的生存之道

在主角身心出現狀況的作品中，以「阿茲海默症」常聽到也最有共感，畢竟此病徵雖不致臥床不起，但卻很折騰人。從忘東忘西到忘了你是誰，這些過程的衝擊不是吞顆止痛藥這般簡單，而是日日夜夜生活日常的干擾。他們從一開始的無法接受到學習如何與病魔共處，故事一路演下來自是傷感中帶光輝

小葉日本台

秋季日劇這部《大戀愛～與忘了我的妳》，幾集播下來網路好評不斷，口碑愈來愈熱，戶田惠梨香和室剛共演，近期難得好看的純愛劇。本劇屬原創，編劇是大石靜，描述有著小說家身份的搬家工人與患有阿茲海默症女醫生之間的戀物語，「可以繼續愛已忘記我的戀人嗎？」感人又催淚，這款「愛在XX消失前」的戲碼還滿管用的，成績多半不差，放在純愛劇更是王道，不管是共譜《美麗人生》還是《在世界的中心呼喊愛》，總是浪漫淒美。

在這類主角身心出現狀況的作品中，尤以「阿茲海默症」常聽到也最有共感，畢竟此病徵雖不致臥床不起，但卻很折騰人；畢竟從忘東忘西到忘了你是誰，這些過程的衝擊不是吞顆止痛藥這般簡單，而是日日夜夜生活日常的干擾。

「阿茲海默症」簡言之就是出現認知障礙，這種神經退化性失智症通常好發於65歲以上的老人，不過當戲演，為了故事張力，發病的主角設定多半會屬於「早發型」，因為不是老人，所以談的戀愛會格外刻骨銘心，與小孩相依為命的會父女情深的彼此扶持，事業地位還在的會拼命燃燒小宇宙，當然也會有寧可守住自尊而試圖做自我了斷的準備……，他們從一開始的無法接受到學習如何與病魔共處，故事一路演下來自是傷感中帶光輝，好看喔。本次主題就來介紹幾部與「阿茲海默症」有關的戲劇作品，先從《大戀愛～和忘了我的妳》開始囉。

可以繼續愛已忘記我的戀人嗎？《大戀愛～與忘了我的妳》

戶田惠梨香不常演戀愛劇，習慣她酷酷很有個性的螢幕形象後，這回難得展露燦爛笑顏加知性輕熟女風格，讓人驚艷，氣質好好。劇中飾演的北澤尚是位婦科醫生，在媽媽開的診所裡問診，有位論及婚嫁的醫生男友，門當戶對，人生勝利組，最喜歡的小說是《滿身砂礫的安吉莉卡》，書中句子都會背。尚因為搬家過程與搬運工人間宮真司有幾次接觸，間宮不僅幫忙修理房間漏水，他與她還有著都喝「黑醋蜂蜜」的偏好，然後聊著聊著，原來間宮就是《滿身砂礫的安吉莉卡》的作者，尚的少女心大爆發，兩人的緣份和牽絆就此展開。然後呢？尚因為出了小車禍送醫院，醫生檢查發現她患了早發型阿茲海默症，負責的醫生竟然是她的未婚夫，再來呢？請追劇看下去，不過本劇的節奏算明快，該處理該善後該有的心理準備早早全交待了。

可以繼續愛已忘記我的戀人嗎？《大戀愛～與忘了我的妳》。（圖：網路）

「可以繼續愛已忘記我的戀人嗎？」與「明天你是否依然愛我？」故事基調如此，誤解理解，用愛包容，典型的純愛劇走向。演員方面，角色性格討好的戶田惠梨香會讓觀眾為她加油，會因為本劇的揮灑空間讓她存在感更上層樓。演男主角的室剛收穫更大，唸書時就立志當演員的他這回算紮紮實實的大露臉，搬家工人的職業是對比女主角的條件落差；美女野獸配？室剛其實還滿帥的，至少相較另一部《高嶺之花》的峰田和伸，好感度勝出，此外劇中他還有個作家的身份，為了愛重拾寫作，哏這樣舖不算新，但會符合戲粉的想像。對了，還有松岡昌宏，他的角色是戶田惠梨香的前男友也是主治醫生，雖然解除婚約但心中有愛，日後應該也會在醫療上給出更多的支撐協助吧。

賭上下半生的最後法庭辯論～中井貴一的《記憶》

前陣子有一部改編韓版的日劇《記憶》，這回患有阿茲海默症的是正值壯年，事業得意的大律師，這個角色由中井貴一扮演。人生顛峰，接手的案子多半為大醫院大企業辯護，真相只有一個，官司打贏就是正義；家庭方面大男人啊，工作忙哪有閒工夫，太太打理一切，小孩的事金錢能滿足的最省事，這是他發病前的行事作風和價值觀，當然他的身價也是努力得來的。

賭上下半生的最後法庭辯論～中井貴一的《記憶》。（圖：網路）

然後同樣的大律師因故去給認識的醫生做檢查，結果出來就是中了，不甘懊惱之後治療是一回事，戲要好看，重心就得擺在如何在時好時壞的記憶下在法庭再拼一次，而且這次他的立場逆轉，他要為無辜的冤獄者辯護，他要指控揭發罪行的對象正是權勢的一方；用工作的忙碌延緩病情惡化，靠堅強的意志力賭上身為律師的尊嚴，中井貴一屬戲精等級，劇中演出令人動容。此外，大律師上法庭的最終案件不僅是單純的冤獄平反，前妻生的小孩被撞死，之前法院如果關錯人，那真兇又是誰？各種親情交雜在內的案情也讓故事的發展更具可看性。

最近爸爸經常忘記很多事情～父女情深的《美雨》

妻子懷孕並用生命換來的女兒，現在開始養育的重責大任就落在單親家庭的單親爸爸圭介身上，為了就近照顧，圭介辭掉大建築公司的工作轉到住家附近的小工廠當技師，圭介個性開朗，深受同事和鄰居的愛戴，他與女兒天天過著知足常樂的生活，直到有一次突然被檢查出患有阿茲海默症……，女兒還小才要唸小學，所幸既貼心又懂事；當父親的即便明白自己會愈來愈失憶，但為了小女兒拼老命也得努力樂觀的活下去，這是屬於他們父女情深的生存之道。

最近爸爸經常忘記很多事情～當父親的即便明白自己會愈來愈失憶，但為了小女兒拼老命也得努力樂觀的活下去，這是屬於他們父女情深的生存之道～《美雨》。（圖：網路）

本劇是2012年的作品，演爸爸圭介的是豐川悅司，演女兒美雨的是蘆田愛菜。豐川悅司就不用多做介紹，另一位蘆田愛菜，想必大家也很熟，當年可是全日本最紅的天才童星，很會演，只是有時也會表現太過而顯世故，蘆田愛菜長大了，暫別螢幕唸書去，真的很厲害，考上的學校是東京數一數二的慶應義塾中等部喔。回到《美雨》這部戲，父女感情好互動佳，小鎮的人情味更濃，溫馨感人，只要自己不自艾自憐，就會有勇氣面對現實的種種考驗。

如果過了明天我連妳都忘記了～渡邊謙《明日的記憶》

關於阿茲海默症的日片，名氣最大的就屬這部《明日的記憶》，荻原浩的小說，渡邊謙看過這本書後深受感動，於是主動寫信給作者表達希望改編成電影的強烈意願，成真了，渡邊謙不但是本片的監製，自己更是義不容辭的投入演出，片中他飾演的佐伯雅行是廣告公司的營業部長，50歲，幾個月後女兒即將完成終身大事，這是他人生最大心願，豈料卻被檢查出患有阿茲海默症，在理解此症狀的影響後，他拚命的對所有事物做記錄，留下小紙條提醒自己，只是當滿天飛舞的小紙條再也起不了作用時，佐伯陷入了更加驚慌恐懼的不知所措。

如果過了明天，我連你都忘記了，可否緊握我的手，陪我繼續走下去……～《明日的記憶》。（圖：網路）

如果過了明天，我連你都忘記了，可否緊握我的手，陪我繼續走下去……，片宣的主打辭，佐伯想說的話；有家庭的支持是重要的，「即使有一天你的記憶消失忘了我，我還是會這樣牽著你的手慢慢走。」這是佐伯妻子陪他一起和疾病奮鬥的決心。感人的一幕出現在女兒的結婚典禮，佐伯的那一番致辭，演女兒的石吹一惠說拍戲的當下她是真的流下了眼淚。本片和渡邊謙在當時獲得一堆獎的肯定，感動無數觀眾，算是這類片型的經典。

我要求自己活在當下，而我現在也只能活在當下了～《我想念我自己》

文末就用茱莉安．摩爾獲奧斯卡影后的《我想念我自己》收尾。片中的艾莉絲是享譽國際的哥倫比亞大學語言學教授，她事業高峰，家庭美滿，在阿茲海默症確診前她以知識為傲，但也因為如此，確診後她會眷戀過去很閃的自己，卻也得同時面對難堪且痛苦的現在，不是如何選擇，而是無從選擇，特別是當記憶一天一天消逝。有一幕，確診後的艾莉絲預先錄了一段要給日後失智嚴重的艾莉絲看的，也就是當日後那個艾莉絲如果還能看到這段錄影時，她交待要把抽屜打開，並將瓶子裡的藥丸全部一口氣吞下，然後安靜的躺到床上去……，疾病不只剝奪健康也剝奪身為人的尊嚴。

我現在也只能活在當下了～《我想念我自己》。（圖：網路）

《我想念我自己》是2014年的電影，聽說拍攝成本不到5百萬美元，不過茱莉安．摩爾的演出太動人了，讓她囊括含奧斯卡影后在內的20座獎項。

最後，或許是因為劇情考量，以上介紹的幾部作品，主角所罹患的全都是「早發型」阿茲海默症，但實際上此病症則好發於65歲以上之老人，另據統計，在台灣80歲以上的老人每5人即有1人罹患此疾病，在人口快速高齡化的今天，阿茲海默症已成為許多已開發國家重要的流行病症之一，這是看戲之外另一項值得你我認識關心的課題。