小葉日本台》常盤貴子主演《傲骨賢妻》＆那些年追的人氣女優

歲月催人老，但又如何，順著常盤貴子的話題，本回就來點名這幾位1990年代具代表性的女優，以及她們風光的代表作品。

小葉日本台

TBS電視台公佈冬季日九新番，下一季接檔《下町火箭2》的是改編很紅的美劇《傲骨賢妻》，然後演那位因丈夫有醜聞而不得不從賢妻再度回歸律師本業的是常盤貴子，哇，真的好久不見，距離她上次TBS連續劇當女主角已是19年前了，當年那部戲叫《美麗人生》，最終回收視率是夢幻的41.3%，那個階段的常盤貴子是日劇女王，北川悅吏子的最愛，純愛劇的第一指名，再之後，或許是年齡上開始出現的尷尬瓶頸，螢幕上的她從玉女變人妻變媽媽的角色多了，從主角轉換為配角的比例也增加了，所以這回能掛頭牌重返日九時段，個人是特別有感也振奮。

曾是日劇女王的常盤貴子重返日九檔，另一位鈴木保奈美，本季秋番就同時有《無照律師》和《主婦勝利》兩部戲上演中；中山美穗也是，《黃昏流星群》之外，前陣子的《賢者之愛》更讓人驚呼連連；還有當年《情書》裡那位青澀脫俗的少女「藤井樹」，最近在連續劇《昭和元祿落語心中》有看到她耶，沒錯，我是說酒井美紀，除此，現在想一睹鈴木杏樹風采最快的方式就是按時收看《相棒》。以上，歲月催人老，但又如何，順著常盤貴子的話題，本回就來點名這幾位1990年代具代表性的女優，以及她們風光的代表作品。

常盤貴子重返TBS日九時段主演《傲骨賢妻》。（圖：網路）

日劇女王常盤貴子，純愛系第一指名

常盤貴子第一次當女主角的作品是1995年《跟我說愛我》，談戀愛的對象是豐川悅司，編劇是北川悅吏子，劇紅歌紅主角紅，連帶井之頭公園也成朝聖景點。再來1996年有兩部，《白晝之月》演身心受創的女性如何勇敢走出陰影，呵護在她身邊最重要的人是織田裕二；《一個人住》的題材則是大膽又奧妙，喜歡她的除了高橋克典還有永作博美，特別一提，永作博美就是因本劇而廣受矚目。來到1997年同樣有兩部，《理想的結婚》是好看的浪漫喜劇，常盤貴子總算如願穿婚紗，結婚對象是竹野內豐，本劇另一賣點是野際陽子VS.中村玉緒的關東關西婆婆大對決；另一部又是北川悅吏子腳本的《最後之戀》，演對手戲的是中居正廣，苦戀啊，不過小田和正唱的主題歌好好聽。之後的純愛劇，1998年是和福山雅治的《邂逅》，1999年是與田村正和的《美人》，對了，本劇難得看到大澤隆夫演變態的壞角色喔。

來到2000年，終於配對木村拓哉了，當然還是北川悅吏子作品，這部《美麗人生》登峰到頂，無敵轟動，明明打從第一集就告知這段戀情的結局了，但隨著「願意當妳的無障礙空間」、「從100公分高度看這個世界的美」……，粉絲「杏子不要死」的呼喊大量擁進電視台， 結果就是創造全11話平均收視32.3%，單集最高收視41.3%，幾乎橫掃該季日劇學院賞所有獎項等誇張紀錄，而在台灣，本劇不僅前後在JET、台視、八大、緯來等多家頻道播出，當年流行的菜販更是在最終回播出的隔天就超快速的緊急上菜，躬逢其盛，記憶自是特別鮮明。

《美麗人生》之後，常盤貴子還陸續主演《叫她第一名》和《漂流教室》兩部非純愛系的連續劇，然後或許囿於玉女掌門人的賞味期限開始逐漸減量，其間並與老牌演員長塚京三的兒子長塚圭史結婚，當人妻去了。常盤貴子的代表作多半出自TBS電視台，這回相隔19年再次以《傲骨賢妻》回歸TBS日九檔，期待看到她的另一種風貌。

《美麗人生》明明打從第一集就告知這段戀情的結局了，但仍創造全11話平均收視32.3%，單集最高收視41.3%，幾乎橫掃該季日劇學院賞所有獎項等誇張紀錄。（圖：網路）

率直、傲嬌、氣場十足的鈴木保奈美

再來這一位鈴木保奈美，說實在的，當年偶像劇在台灣能造成風潮，第一個要記功的就是鈴木保奈美，要不是那一部《東京愛情故事》，那一位超討人喜愛的莉香，偶像劇的魔力或許不會這般輕易深植人心。到了《戀人啊》的鈴木保奈美，戲中愛永這個角色基本上就是莉香的翻版，然後多了些成熟，照樣令人如痴如醉；之後的《新聞女郎》，鈴木保奈美則是搖身一變當起女主播，亮麗的造型氣場十足，私心推薦，本劇超讚。早期看鈴木保奈美，屬於率真耐看型，非常有女王氣勢，那種窮人家的女孩似乎跟她連不上關係，反倒是「傲嬌」比較適合她，在虛榮任性的外表下，依舊保有一顆善良的赤子之心，《別叫我總理》和《白鳥麗子》兩部戲，應該是鈴木保奈美的另一種經典風格。

結婚生子，鈴木保奈美消失螢幕一段時間，再看到她就是在2011年大河劇《江～公主們的戰國》，來到本季的兩部作品《無照律師》和《主婦勝利》，角色雖有不同，但熟女的優雅和氣質則完全展露無遺。

《新聞女郎》中鈴木保奈美搖身一變當起女主播，亮麗的造型氣場十足。（圖：網路）

《情書》不滅，永遠的夢中情人中山美穗

中山美穗最近的日劇，不管是《黃昏流星群》還是《賢者之愛》都搭上小鮮肉，上演的是親熱床戲禁忌之愛，當年的玉女似乎轉性變欲女，戲路大突破；上網google中山美穗，跑出來的出現不少臉腫，顏值劣化之類的消息，但人家都48歲了，不然咧；中山美穗前陣子也有一部電影《當愛沉睡時》，演的是患有阿茲海默症的作家，描寫生命盡頭前勇敢追愛的感人故事；結束與辻仁成的婚姻關係，再出發的中山美穗做了不小的改變，看到她的復出，當年那位永遠的夢中情人記憶全跑出來了。

中山美穗早在1980年代就很紅，聽說她出道的第一部作品就當女主角，對她印象深刻來自1990年代，兩部電影：浪漫的《情書》和唯美的《東京日和》，活像中山美穗個人寫真集，每頭鏡頭，每個角度，藝術極品。連續劇則是看過95年的《For You》、96年與唐澤壽明的《美味關係》，98年和木村拓哉共演《沉睡的森林》、2000年搭檔金城武《二千年之戀》以及2001年與豐川悅司的《Love Story》……，裡頭的中山美穗通通楚楚動人，很值得品味收藏。

浪漫的《情書》和唯美的《東京日和》，活像中山美穗個人寫真集，每頭鏡頭，每個角度，藝術極品。（圖：網路）

《情書》的女藤井樹，難忘《白線流》的酒井美紀

岩井俊二的《情書》，飾演渡邊博子的中山美穗因思念山難身亡的未婚夫藤井樹，循國中畢業紀念冊地址寄了一封到北海道小樽的問候信，沒想到竟然收到回覆，回信的是藤井樹國中的同班同學，巧的是也叫藤井樹，這位演少女藤井樹的就是酒井美紀，故事的描述，博子與女藤井樹長得就像孿生姐妹，換句話說，當年的酒井美紀是多麼的青澀脫俗，惹人憐愛。

提到酒井美紀，另一部不能漏掉的代表作就是《白線流》。說起這部1996年推出的《白線流》，本篇11集，然後從1997年到2005年加演了5個特別篇；然後9年之間長瀨智也、酒井美紀、京野琴美、柏原崇……等演員陪大家從高校生成長到步入社會；然後沒有大起大落的情節，沒有那種誤會不斷的灑狗血，長年來的一貫基調是最讓人單純感動的地方，也是成就經典的偉大之處。而這其中飾演園子的酒井美紀，外型看似柔弱卻有著堅毅倔強的性格，她的戲份最多，她的表現亮眼，這是她第一次的連續劇主演，她是當季日劇學院賞的最佳新人。

演過《情書》，演過《白線流》的酒井美紀，之後並未淡出藝能界，其實也接演不少戲，但似乎星運就差了點，始終沒能大紅，不過，如果你也是一起走過那段《白線流》時光的劇粉，應該會對酒井美紀印象深刻，懷念特別多。

演過《情書》，演過《白線流》的酒井美紀，之後並未淡出藝能界，其實也接演不少戲，但似乎星運就差了點，始終沒能大紅。（圖：網路）

還記得《愛情白皮書》的東山星香嗎？好久不見的鈴木杏樹

文末就用鈴木杏樹來收尾。現在要看鈴木杏樹，最快的方式是每周準時看《相棒》，飾演的料亭老闆娘，和服扮相，氣質好好，雖然鏡頭不多，但屬固定班底，特別的是，快50了，看不出來，完全的涷齡狀態。其實鈴木杏樹的條件相當好，留學倫敦，英文超好，出道前還曾擔任過宮內廰接待外賓的英語口譯。

現在要看鈴木杏樹，最快的方式是每周準時看《相棒》，飾演的料亭老闆娘，和服扮相，氣質好好。（圖：網路）

1990年代的《愛情白皮書》、《青春無悔》、《長男的媳婦》、《給我們愛吧》等幾部戲讓鈴木杏樹的知名度和人氣度大爆發，在當時甚至有「鈴木保奈美接班人」的封號，不過，或許就像鈴木杏樹給人的印象，她很漂亮但不會讓女性感到妒嫉，她的Nice放諸演藝圈是既隨緣更有好人緣，和服大美女，笑顏很療癒，屬日本典型的看板女優。

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