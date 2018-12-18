自由開講》軍隊已經國家化了嗎？

◎陳振

媒體報導「促轉會昨日（17日）召開記者會表示：國防部應配合拆除蔣公銅像」等議題，國防部發布新聞稿表示，將「維持現狀」。

媒體報導「促轉會昨日（17日）召開記者會表示：國防部應配合拆除蔣公銅像」等議題，國防部發布新聞稿表示，將「維持現狀」。圖為：今年初樂山國小「蔣公」銅像今移除，見證「黨國學校」拆除。 （資料照）

國防部表示，先總統蔣公為國民革命軍之父，也是陸軍軍官學校第一任校長，在國軍建軍及中華民國生存發展史上有不可抹滅的功績與歷史定位。國軍秉持「為中華民國生存發展而戰」、「為臺澎金馬百姓安全福祉而戰」，軍隊早已國家化。國防部基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。

德國、俄羅斯、波蘭、克羅埃西亞等國，為何不尊重「歷史」，不「維持現狀」，要拆希特勒、史達林與狄托等獨裁者銅像？若軍隊早已國家化，為何還要在軍中與軍校立有「世界四大殺人魔」之稱的蔣某人銅像？莫非要軍人效法這種魔頭亂殺人嗎？

蔣某人雖然留學日本，卻連士官資格都沒有，毫無軍官資歷與素養，若非黨性堅強、會拍馬屁，否則怎能當上黃埔陸軍軍官學校第一任校長？世上有這樣的先例嗎？1928年他所謂北伐成功後，亂改中華民國國歌與國旗，中華民國早已名存實亡。保衛臺澎金馬的是美軍，並非蔣介石。相反的，蔣介石在二二八事件與白色恐怖中，屠殺許多台灣人與外省人，是許多人之公敵。

現在又是什麼時代了還蔣公、蔣公的，難道不噁心嗎？試問，對於所有受害者而言，誰管加害者生前有多少功勳？何況是虛有其表居多？九一八事變中，他居然命令張學良不抵抗，讓東北被日本輕易攻佔；對日抗戰中，始終無力反攻收復失土，是靠美國與蘇聯反攻，才分享人家的勝利果實；金門之戰是靠日本退將根本博等人幕後指揮，才得以勝利。

金門之戰是靠日本退將根本博等人幕後指揮，才得以勝利。圖為：前日軍華北戰區司令根本博中將，在美軍佔領日本下，率六軍官偷渡到台灣，成為蔣介石的軍事顧問。（駐日特派員張茂森翻攝）

蔣介石就是東方的希特勒或史達林，毫無人權觀念，也不知殺人多少人。前兩位對他們國家的功勞遠比蔣某人偉大甚多，但是在他們國家與其他附庸國家早不見其銅像，為何台灣還處處有蔣某人的銅像與肖像？國民黨是否將國人當「莊孝維」？長久以來，國民黨也將其黨歌當國歌唱，更是荒謬，軍歌也都充斥黨國色彩，不禁令人懷疑，軍隊已經國家化了嗎？

日前傳出，央行為了夾娃娃機風潮欲花費10億增量發行10元硬幣一事，促轉會代理主委楊翠反問：「如果為了夾娃娃機可以有正當性，那為了轉型正義改版國幣，為何不能有正當性？」的確是如此，世上只有神經病國家才會歌頌無德無能又殘民以逞的獨裁者！

日前傳出，央行為了夾娃娃機風潮欲花費10億增量發行10元硬幣一事，促轉會代理主委楊翠反問：「如果為了夾娃娃機可以有正當性，那為了轉型正義改版國幣，為何不能有正當性？」。（中央社）

娃娃機改版10元硬幣可以，為何10元硬幣中的蔣某人肖像改版為賣10元自助餐的莊姓阿媽不能？蔣介石的品德比得上莊姓阿嬤於萬一嗎？央行沒有雙重標準嗎？小英政府到底怎麼了？連這種小事都做不到，還能做什麼大事？如此軟腳蝦當什麼總統？如同以前的國府一樣，下個行政命令給各單位照辦，不能嗎？總統是否幹假的？

總之，請小英政府拿出魄力來，否則2020年不要選總統了，因為台灣不需要這種軟腳蝦當總統。

（教師）

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