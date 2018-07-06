自由開講》婦聯會、年改與香蕉問題的始作俑者

◎趙子龍

婦聯會「獨立帳房」保管會極機密金流首度曝光！ 行政院黨產會為追查婦聯會勞軍捐款項，二度發文要求婦聯會交出「 勞軍捐款數額統計明細」電磁紀錄。據透露， 婦聯會保管會近日已將電磁紀錄電子檔交出， 黨產會查出有一筆鉅額30幾億元神秘支出不知去向， 連婦聯會常委都被蒙在鼓裡。

婦聯會「獨立帳房」保管會極機密金流首度曝光，產會查出有一筆鉅額30幾億元神秘支出不知去向，連婦聯會常委都被蒙在鼓裡。（資料照）

黨產會調查發現，婦聯會歷年勞軍捐收入及支出皆由保管會負責， 獨立於婦聯會會計室外，數百億元的錢要怎樣花， 只有前婦聯會主委辜嚴倬雲有權動用， 常委們連保管會握有多少財產都不知情。 6月下旬黨產會約談資深常委陳幸，她坦言不知錢被高層花去哪， 主委雷倩得知後震驚不已 。

保管會僅有一名職員吳秀貞，在婦聯會美齡樓上班， 卻領著華興育幼院薪水，長年為辜嚴管理「獨立帳房」， 實在有夠荒謬！一般銀行只要存放款明細少了三萬元， 全體人員就要人仰馬翻，如今黨產會查出有一筆鉅額30幾億元神秘 支出不知去向，連婦聯會常委都被蒙在鼓裡！國民黨之貪腐， 由此可見，卻還有臉指責別人，實在很無恥！其中是否有人謀不臧， 自在意料之中。

婦聯會「帳房」機密金流首曝光！逾30億不知去向，主委雷倩得知後震驚不已 。（資料照）

其次是年改，國防部與退輔會日前所發出之處分書， 居然發生人名與地址不符合之事，有違常理， 因為平常薪資與退休金的發放都沒有問題，為何發放處分書會出問題 ？其中是否有人搞鬼？不無可議之處。

最後是香蕉問題，只因農會事先沒有做好宣導，以致生產過剩， 國民黨民代與候選人就藉故滋事，假裝幫農民爭取權益，與其如此， 為何不督促其中央黨部與婦聯會趕快老實將所有不法黨產交出來？ 只要拿出其中一小部分，補償農民損失，天下即可太平， 畢竟各地基層農會都是哪一黨黨員居多？

由以上可知，惟恐天下不亂以便「混水摸魚」的是誰，還用問嗎？ 去年該黨高官陳庚金不是曾公開對全國公務員呼籲說：「 大家能撈就撈，能混就混，只要我好就好，國家讓他倒沒關係！」 當時在場拍手叫好的有韓國瑜、胡志強與郝龍斌等國民黨高官， 這是一個有責任的政黨嗎？

（教師）

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