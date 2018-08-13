魔幻拉美》「招風耳矮子」：少年殺人犯

他的長相奇特，尤其一雙大耳朵特別醒目，搭配格格不入的瘦小身軀，因而有「招風耳矮子」的綽號。他識字不多，只會寫自己的名字，算數只能從一數到一百。一個看似敦厚的少年卻為阿根廷寫下最驚悚的犯罪史。

陳小雀

在阿根廷犯罪史上，卡耶塔諾．桑托斯．戈迪諾（Cayetano Santos Godino，1896 -1944）這個名字無人不知、無人不曉，他以十五歲年齡犯下多起震驚社會的縱火案及殺童案件，為少年犯罪行為學提供了一張令人毛骨悚然的病歷表。

卡耶塔諾．桑托斯．戈迪諾長相奇特，尤其一雙大耳朵特別醒目，搭配格格不入的瘦小身軀，阿根廷社會因此習慣以「招風耳矮子」（Petiso Orejudo）稱呼他。犯罪心理學專家甚至以他的長相及生理特徵，分析其犯罪行為。另外，他還有雷安德羅．阿哈亞（Leandro Ajalla）之綽號。「招風耳矮子」的父母係來自義大利的貧窮移民。父親不僅酒精成癮，甚至時常對妻小施暴。由於父親在他出生前染上梅毒，因而影響了他的健康。

卡耶塔諾．桑托斯．戈迪諾這個名字在阿根廷無人不知、無人不曉。（Publimetro）

生長在一個充滿暴戾的環境，「招風耳矮子」自幼不愛讀書，且有暴力傾向，經常在街上遊蕩，屢遭學校退學。起初，他以虐待小動物為樂，並沉迷於縱火；後來，下手越來越重，開始攻擊比自己年紀還小的孩童。

七歲那年，「招風耳矮子」毆打一名兩歲小男孩，並把他丟入水溝中；幸好，一名警官目擊打人事件，而將兩人帶到警察局，並通知家人將兩人領回。八歲時，他以石頭連續敲擊鄰居一名十八個月大的小女孩，雖恰巧有警察路過並及時制止悲劇，但他卻因未成年而遭釋放。九歲時，父母在他的鞋子裡、床舖下發現不少小鳥的屍體，為此，父母曾向警察局報案，希望能矯正「招風耳矮子」的偏差行為。十歲時，母親發現他耽溺於自慰，而將他送到警察局管束兩個月。

1908年，「招風耳矮子」從警察局管束回來後，沒再回到學校，鎮日在街上遊蕩，並又犯下兩起傷害稚齡孩童案件。父母再次將他送去管束，希望「招風耳矮子」可以藉管束學寫字、多讀書。事實上，「招風耳矮子」識字不多，只會寫自己的名字，算數只能從一數到一百。

生長在一個充滿暴戾的環境，「招風耳矮子」自幼不愛讀書，且有暴力傾向，經常在街上遊蕩，屢遭學校退學。起初，他以虐待小動物為樂，並沉迷於縱火；後來，下手越來越重，開始攻擊比自己年紀還小的孩童。（圖：網路）

1911年，「招風耳矮子」結束管教，父母讓他返家共同生活，也為他在一家工廠找到工作，不過才做了三個月，「招風耳矮子」又開始在街上閒逛，或許因年紀已略為增長，此時的他更為冷血，準備連續犯下縱火案及殺人案。 1912年，「招風耳矮子」才十五歲，但這一年，從年初到年尾，他共犯下七起縱火案、七件殺人未遂案、四件殺人致死案，終於在1912年十二月四日清晨於自己的家中被捕。

「招風耳矮子」被捕時表示，因喜歡看消防隊員疲於奔命而縱火。另外，他也坦誠早在九歲時，就曾拐騙一名三歲女童至荒地，接著勒昏女童，並將她活埋在水溝裡。這應該是「招風耳矮子」所犯下第一起殺人致死案，只是一直沒找到受害女童的遺骸。

不論是殺人未遂案、抑或殺人致死案，「招風耳矮子」均以稚齡孩童為犯案對象，而且手段殘暴。他所犯下的最後一起案件發生在1912年十二月三日，令人不寒而慄。當時，他以買糖果為由，引誘一名三歲男童隨他進入一間廢棄空屋，用麻繩纏繞男童項頸部十三圈，由於男童極力反抗，「招風耳矮子」於是捆綁男童的手腳，最後以一根十公分的鐵釘釘入男童的頭部，導致男童喪命。如此冷血手法，很難想像殺人犯竟只是一名十五歲少年。

1914年，「招風耳矮子」被判監禁在精神病院，不過，他依舊有犯罪衝動，攻擊一名臥床的半身不遂病人，以及另一名坐輪椅的病患。1923年，「招風耳矮子」被移送火地島的烏斯懷亞監獄（Penal de Ushuaia），監獄裡的醫生根據犯罪行為學的研究，為「招風耳矮子」進行耳朵整形手術。不過，整形過後的他似乎什麼改變。某天，「招風耳矮子」將獄友的寵物貓當成柴火擲入火爐，他的變態行為終於惹火了獄友，而遭集體圍毆。

1923年，「招風耳矮子」被移送火地島的烏斯懷亞監獄，火地島的烏斯懷亞監獄又名為「世界盡頭之監牢」。（www.clarin.com/）

1944年，「招風耳矮子」因內出血而死於烏斯懷亞監獄，顯然，死前遭到毆打凌虐。火地島的烏斯懷亞監獄又名為「世界盡頭之監牢」（Cárcel del Fin del Mundo），二十年來被禁錮在這世界盡頭，「招風耳矮子」沒有朋友，沒有訪客，沒有書信，死前也沒有懺悔。隨著時光流逝，「招風耳矮子」的恐怖行徑不僅是醫學及犯罪行為學的研究對象，也是文學與電影的創作靈感；更為甚者，「招風耳矮子」一詞彷彿鬼魅，哭鬧不已的小孩，若聽到爸媽說：「『招風耳矮子』來了！」立即停止哭鬧。

阿根廷新銳小說家亞娜．安立奎茲（Mariana Enríquez，1973-），本業為記者，有敏銳細膩的社會觀察力，而善於以社會案件為藍本，創作出精彩的短篇故事。其中，短篇小說〈小帕布羅釘小鐵釘〉（Pablito clavó un clavito: una evocación del Petiso Orejudo-），以旅遊觀光路線方式，重現「招風耳矮子」的犯罪現場，不僅激起觀光客的好奇心，也為讀者鋪陳了一段驚悚的犯罪史。